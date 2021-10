Bozza Manovra oggi in Cdm/ Documento Bilancio: Quota 102, Reddito Cittadinanza, fisco

LO “SCHELETRO” DELLA MANOVRA ARRIVA IN CDM

Inizia oggi il primo iter formale per la presentazione della Manovra di Bilancio 2022: alle 9.30 è in programma la Cabina di regia politica a Palazzo Chigi con il Premier Mario Draghi presente per fare il punto su legge delega fiscale e, sciolti tutti i nodi, si auspica di cominciare il confronto sul Documento Programmatico di Bilancio.

Si tratta in poche parole dello “scheletro” della Legge di Bilancio, con l’obiettivo di approvarlo in Consiglio dei Ministri già questo pomeriggio alle ore 16.30: secondo diverse fonti di palazzo, resta alquanto improbabile che sul tavolo del Cdm arrivi il testo finale della Manovra, da esaminare invece in una successiva (e imminente) nuova riunione del Consiglio dei Ministri forse già entro la fine di questa settimana. Il Dpb è stato presentato negli scorsi giorni a Bruxelles mentre il testo effettivo della Manovra Economica 2022 dovrebbe giungere alle Camere il 20 ottobre prossimo per l’avvio ufficiale della sessione di bilancio: il costo complessivo dovrebbe aggirarsi attorno ai 24-25 miliardi di euro, secondo le ultime stime emerse dalle fitte riunioni tecniche al MEF in questi giorni convulsi tra appuntamenti elettorali, scontri politici e tensioni sociali.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO: TUTTI I TEMI

Tra i temi più scottanti all’interno della prossima Manovra targata Draghi-Franco vi è certamente la revisione del Reddito di Cittadinanza, il tema pensioni dopo la scadenza di Quota 100, il calo della cosiddetta “tampon tax” (gli assorbenti) e soprattutto la questione Iva, la delega sul fisco, il taglio del cuneo fiscale e l’intero scheletro delle spese da affrontare il prossimo anno con gli impegni del PNRR in arrivo.

Lo scontro maggiore, già iniziato nell’ultimo Cdm, riguarda però il Reddito di Cittadinanza con Lega, Forza Italia e Italia Viva che promettono “battaglia” contro la misura di bandiera del M5s. Si va verso una diminuzione della spesa (costata quest’anno quasi 8,4 miliardi di euro, ndr) e la revisione dei paletti per l’accesso all’assegno: l’obiettivo è quello di rafforzare le politiche attive per il lavoro, elemento tra i più insufficienti nel RdC finora, ma anche «snellimento della platea e una redistribuzione del beneficio», riporta il “Sole 24 ore”. Importante sarà l’esito della commissione di esperti voluta dal Ministro Orlando e presieduta dalla professoressa Chiara Saraceno, che a giorni diramerà un report per esporre le criticità e le possibili zone di intervento sul Reddito di Cittadinanza.

Per il tema pensioni, la sostituzione di Quota 100 potrebbe avvenire con margine più “soft” e una fase di transizione di almeno 2 anni: in sostanza, una “Quota 102” per poter accompagnare il superamento della precedente legge Lega-M5s evitando così il tanto temuto “scalone” per i pensionati. Si tratta di un range tra 62 e 64 anni accompagnato dalla quota di contributi inferiori ai 38 previsti da quota 100: ma su questa “Quota 102” – proposta avanzata dal MEF e dal Ministero del Lavoro – Salvini al momento non sembra molto convinto, e neanche il Pd in quanto vorrebbe un meccanismo più selettivo con l’ampliamento di ulteriori 92 lavori usuranti con il permesso di pensione anticipata (proposta della commissione Damiano).

Infine tra i capitoli centrali della prossima Manovra potrebbe trovare spazio il taglio del cuneo fiscale con l’anticipo degli interventi fiscali previsti dalla legge delega (non tutti, ndr), la riforma degli ammortizzatori, il taglio dell’Iva sugli assorbenti (tampon tax) dal 22% attuale al 4% come già accade per i prodotti biodegradabili.



