Braco e Luna/ “Resta ancora un po’” hit del duo di rapper al Battiti Live 2021

Ci saranno anche Braco e Luna con la loro hit estiva “Resta ancora un po’” ad animare il palco di Battiti Live 2021, con la manifestazione canora giunta alla sua quarta puntata, sempre trasmessa nella prima serata di Italia 1. Due artisti rap e urban che hanno unito le loro forze in questa collaborazione pur provenendo da percorsi artistici abbastanza diversi. Braco, classe 1994 nato a Merate, ha un background prettamente rap che l’ha portato a collaborare con artisti come Nerone, Edo Fendi, Franco Ricciardi e produttori come Big Fish e 2nd Roof. E proprio la collaborazione con Big Fish l’ha messo in contatto con Luna, altra giovane artista che il produttore e turntablist dei Sottotono ha messo sotto la propria ala. Braco ha spiegato così la decisione di fare un’incursione nel mondo del pop melodico mettendo a disposizione le sue doti da rapper: “Il brano è nato da un beat molto melodico degli ICON808, poi prodotto insieme a Kende, per cui ho subito pensato che Luna sarebbe stata la voce perfetta. In “Resta ancora un po’ “entro per la prima volta nel territorio del pop: le barre e la tecnica sono il mio primo amore, ma mi piace sperimentare. Ascolto tanta musica anche al di fuori dal rap, ad esempio sono un fan del neomelodico. E poi, anche se non si direbbe, sono un gran romantico”.

Pagliacci, opera Ruggero Leoncavallo Arena di Verona/ Diretta Rai3: triste epilogo...

BRACO E LUNA, LA STRANA COPPIA DI BATTITI LIVE 2021

Luna Melis è stata così coinvolta nella produzione di “Resta ancora un po’”, avendo comunque a dispetto della giovane età già una ampia esperienza alle sue spalle. Luna è sarda DOC, nata in provincia di Cagliari ma nella sua esperienza a X Factor 2018, nella squadra delle Under Donna di Manuel Agnelli, ha dimostrato subito uno straordinario carattere, forgiato anche nelle esperienze negli States che l’hanno portata anche a fidanzarsi con un ragazzo americano, Andrea Wissman, con cui la relazione va a gonfie e vele. Con 300.000 followers su Instagram, Luna ha dimostrato anche di saper dominare la scena sui social, campo fondamentale per i giovani artisti. Mancava una hit per l’estate e da questo punto di vista la collaborazione con Braco è stata fondamentale: come detto la regia di Big Fish, che ha pubblicato nel 2019 il suo primo progetto discografico ufficiale per Sony Music Italia, Los Angeles, è stata decisiva per mettere in contatto due mondi come quelli di Braco e Luna a cui mancava probabilmente la forte produzione dietro un brano che potesse conquistare l’AirPlay radiofonico: ed è così che è nata “Resta ancora un po’”.

LEGGI ANCHE:

Marco Armiliato, chi è il direttore dell'opera "Pagliacci"/ "Adatto a me e lo amo smisuratamente"JOHN LENNON E YOKO ONO/ Storia di un amore leggendario dall'inizio alla tragica fine

© RIPRODUZIONE RISERVATA