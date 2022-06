Brad Pitt fa causa all’ex moglie Angelina Jolie/ “Ha cercato di danneggiarmi”, le accuse shock

Brad Pitt fa causa all’ex moglie Angelina Jolie: le forti accuse

Continuano i problemi legali tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Dopo il divorzio del 2019, i due continuano a farsi battaglia e questa volta è l’attore ad aver citato in giudizio l’ex moglie con l’accusa di aver venduto di nascosto le sue azioni dell’azienda vinicola francese che hanno acquistato insieme nel 2008. Stando a quanto riportato da DailyMail.com , Brad Pitt ha depositato documenti legali presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles nell’ambito di una lunga controversia legale tra i due su Chateau Miraval, situato nel sud-est della Francia, che la coppia ha acquisito nel 2008 prima del loro matrimonio del 2014, celebrato proprio lì.

Nei documenti si legge che la villa era un progetto molto amato dall’attore al quale “la Jolie non avrebbe contribuito per nulla al successo”. Gli avvocati di Brad Pitt sostengono che Angelina Jolie “ha perseguito e poi consumato la presunta vendita in segreto, mantenendo di proposito Pitt all’oscuro e violando consapevolmente i diritti contrattuali” – e poi ancora: “Ha cercato di costringere Pitt a collaborare con uno sconosciuto e, peggio ancora, uno sconosciuto con associazioni e intenzioni velenose”.

Brad Pitt contro Angelina Jolie: “Ha cercato di danneggiarmi”

Pare infatti che l’accordo stipulato da Angelina Jolie sia con una società gestita da Yuri Shefler, proprietario dell’azienda che produce la vodka russa Stolichnaya. Nei documenti presentati in tribunale dagli avvocati di Pitt si parla infatti di “un’acquisizione ostile”, che “destabilizza e offusca la reputazione del marchio Miraval associandolo a quello russo”.

Ma non è tutto perché, ancora nei documenti depositati, si legge: “Jolie ha perseguito e poi consumato la presunta vendita in segreto, mantenendo di proposito Pitt all’oscuro e violando consapevolmente i diritti contrattuali di Pitt”. Una premessa che, sulla scia del caso Depp-Heard, ci porta a immaginare l’inizio di una nuova guerra tra ex famosi in tutto il mondo.

