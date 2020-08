Brad Pitt innamorato di Nicole Poturalski/ “Si stanno frequentando”, ma lei è sposata

Nuovo amore per Brad Pitt. L’ex marito di Angelina Jolie ha ritrovato il sorriso con la modella tedesca Nicole Poturalski che, stando alle ultime indiscrezioni trapelate dai tabloid americani, si frequenterebbero da circa un anno. Il gossip però è scoppiato solo nelle ultime settimane dopo che sono state pubblicate delle foto della coppia paparazzata in vacanza a Chateau Miraval, lussuosa residenza situata nel Sud della Francia dove l’attore americano ha una casa di proprietà. Nulla di strano, ma il dettaglio che fa la differenza in questa nuova storia d’amore è stato rivelato dal Daily Mail che parlando di Nicole Poturalski ha fatto sapere che la modella è sposata con Roland Mary, un noto imprenditore di 68 anni titolare del ristorante Borchardt di Berlino. Non solo, la coppia ha anche un figlio di sette anni, ma tra Nicole Poturalski e Roland Mary ci sarebbe un accordo di un “matrimonio aperto”.

Brad Pitt ha una nuova fidanzata? Impazza il gossip con Nicole Poturalski

Questo particolare spiegherebbe perchè Brad Pitt e la bella Nicole Poturalski si frequentano da circa un anno senza tanti problemi. L’incontro tra i due, stando a quanto comunicato dal Daily Mail, è avvenuto proprio presso il Borchardt di Berlino meta fissa dell’attore hollywoodiano che durante il tour legato al film “C’era una volta a…Hollywood” ha conosciuto la modella. Un vero e proprio colpo di fulmine per l’attore Premio Oscar che avrebbe cominciato così a frequentare di nascosto la modella. I due, infatti, alcuni mesi dopo sono stati fotografati insieme al concerto di Kayne West a conferma che tra loro c’è qualcosa di più di una semplice amicizia. Brad Pitt e Nicole Poturalski sarebbero una coppia a tutti gli effetti come annunciato anche da Six Page che ha lanciato e confermato il flirt: “si stanno frequentando e ora sono in vacanza insieme”. Anche ET Oline ha confermato la notizia pubblicando una serie di scatti che ritraggono i due piccioncini all’aeroporto Le Bourget, vicino Parigi. Che dire: se son rose fioriranno, matrimonio permettendo!



