Brad Pitt sconvolto dalla scelta della figlia Shiloh di cambiare cognome/ “È molto triste, non è pronto…”

Brad Pitt e la figlia Shiloh sempre più lontani

La fine del matrimonio con Angelina Jolie continua ha lasciato strascichi anche nel rapporto tra Brad Pitt e i figli che sono rimasti con la madre e che sarebbero sempre più lontani dal padre che, stando a quello che racconta una fonte ad Us Weekly, sarebbe distrutto dalla scelta della figlia Shiloh di cambiare cognome e rinunciare a quello del padre prendendo, così, solo quello della madre. Dopo aver compiuto 18 anni, infatti, Shiloh ha presentato una richiesta formale al tribunale per poter cambiare cognome e prendere solo quello di Angelina Jolie diventando, così, anche legalmente, solo una Jolie.

Barbara Bouchet/ “Persi una bimba perchè non pensavo di essere incinta, oggi mi piacerebbe innamorarmi”

Una scelta, quella di Shiloh, che non si discosta dalle dichiarazioni dei fratelli Zahara, Maddox e Vivienne, decisi a prendere le distanze dal padre anche se, diversamente da Shiloh, non hanno compiuto alcuna azione legale per prendere solo il cognome della madre. La notizia della scelta di Shiloh è diventata virale in tutto il mondo e ha colpito fortemente l’attore di Hollywood che sarebbe devastato da tale decisione della figlia.

Battiti live 2024, scaletta cantanti e novità/ Dal ritorno dei Blue al debutto di Holden...

La reazione di Brap Pitt alla scelta della figlia Shiloh di portare solo il cognome di Angelina Jolie

Ufficialmente, Brad Pitt non ha reagito alla richiesta legale della figlia Shiloh di cambiare cognome, ma stando alle dichiarazioni rilasciate da una fonte ad Us Weekly, non avrebbe reagito benissimo e sarebbe devastato dall’idea di perdere totalmente il rapporto con Shiloh e con gli altri figli.

“Brad è devastato da questa scelta, Era più di un cambio di nome: era il simbolo di un allontanamento più profondo che covava da anni” – ha dichiarato la fonte. “Non è pronto a rinunciare a loro, ma sapere che stanno abbandonando il suo nome è sconvolgente. È molto triste, gli mancano i suoi figli, anche se la sua storia con Ines de Ramon, procede piuttosto bene”, ha concluso la fonte.

NO GLI EUROPEI NO!/ Il pescatore di sogni, un viaggio in Yemen per sfuggire al calcio













© RIPRODUZIONE RISERVATA