Bradford Beck, marito di Giaele De Donà al GF Vip col fratello Matthias?/ Indizi dal web e mamma Tatiana…

Bradford Beck, il marito di Giaele De Donà finalmente al GF Vip col fratello Matthias?

È in arrivo una nuova sorpresa per Giaele De Donà al Grande Fratello Vip, una sorpresa “che mi sta molto a cuore” ha annunciato Alfonso Signorini in diretta. Spulciando sul web, alcuni indizi portano a credere che stia per fare un nuovo ingresso nella Casa suo fratello Matthias, che abbiamo già visto in passato sostenere la sorella in diretta su Canale 5.

Matthias De Donà ha però fatto intendere di non essere da solo in questa sua partenza per Roma. Qui il mistero: che stia accompagnando proprio il marito di Giaele, Bradford Beck? Finora l’uomo non si è mai fatto vedere nella Casa di Canale 5, né con un videomessaggio, né tantomeno di persona. Una mancanza che d’altronde Giaele ha ammesso di sentire tanto, visto che sono sei mesi che non vede il marito.

Giaele De Donà, sorpresa da mamma Tatiana e il fratello Matthias?

L’altra ipotesi è che Matthias De Donà, il fratello di Giaele, stia accompagnando sua mamma a incontrare la figlia dopo tanti mesi. Quest’ultima, malata da anni, ha inviato proprio la scorsa settimana un videomessaggio a sua figlia. Giaele si è commossa nel rivederla, ammettendo di sentire molto la sua mancanza. È molto probabile che sia proprio uno tra il marito e la mamma a sorprenderla questa sera.

