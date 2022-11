Bradford Beck, marito di Giaele De Donà/ Il padre approva l’amore libero? Dubbi sul matrimonio

Bradford Beck, il marito di Giaele De Donà e l’amore libero: nuovi dettagli

Bradford Beck, il marito di Giaele De Donà, continua ad essere oggetto di discussione fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Lei, in questi giorni, ha raccontato nuovi dettagli del loro rapporto, spiegando a Micol Incorvaia come si sono conosciuti: “Cinque anni, da quando ho 18 anni, ci siamo conosciuti in Italia ad un evento benefico. – e ancora – Cinque anni è tanto, io ho fatto dai miei 18 anni fino ai miei 24 anni con lui, tutta la vita. Per questo ti dico tutta la mia vita”

Giaele De Donà choc: "Morta annegata mia migliore amica"/ "Malore in acqua, è stato tragico"

In merito al loro ‘amore libero’ Giaele ha inoltre spiegato: “Noi la regola è che non ci sia una cosa continua, e non ci sono dei sentimenti. Detto ciò è un divertimento consentito, voluto e diciamo concordato da entrambi. Diciamo che più delle cose sono fatte assieme, sono io lì con lui, è una cosa assieme”.

Matthias, chi è il fratello di Giaele De Donà: sorpresa speciale al GF Vip 2022?/ Dopo la crisi...

Giaele De Donà e l’amore libero con Bradford Beck: cosa ne pensa il padre di lei?

Nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022 Giaele De Donà avrà occasione di incontrare suo padre e con lui di confrontarsi anche su Bardford Beck e sul loro ‘amore libero’. Giaele ha infatti svelato all’inizio della sua avventura nel reality che questo aspetto del suo matrimonio lo ha taciuto alla sua famiglia, che è venuta a scoprirlo seguendola in diretta su Canale 5. Questa sera scopriremo qual è stata la reazione di suo padre e se è d’accordo o meno dell’amore libero tra Giaele e Bradford.

LEGGI ANCHE:

Papà di Giaele De Donà, chi è/ "Lo amo più di me stessa. Viene prima di mio marito e mia mamma"

© RIPRODUZIONE RISERVATA