Bradley Cooper/ “Completamente dipendente dalla cocaina”, le confessioni choc

Bradley Cooper racconta a cuore aperto il passato alle prese con la dipendenza da alcool e droga

Bradley Cooper, star del cinema internazionale di grande successo, ha deciso di mettersi a nudo, raccontando il periodo più difficile della sua vita. L’attore, infatti, è stato protagonista del podcast “Smartless” condotto da Will Arnett, Jason Bateman e Sean Hayes.

LA FIERA DELLE ILLUSIONI/ Il film spietato di Del Toro dal finale "indimenticabile"

Bradley Cooper ha svelato, infatti, di essere stato dipendente da alcool e da cocaina: “Mi sentivo davvero perso ed ero completamente dipendente dalla cocaina“. Il momento buio, nella vita dell’attore, è arrivato all’inizio della sua carriera, per un licenziamento: “Erano i primi anni 2000 ed ero appena stato licenziato dalla serie thriller ‘Alias’, non mi avevano confermato per la seconda stagione“.

Bradley Cooper "Aggredito con un coltello in metropolitana"/ "È stato spaventoso"

Bradley Cooper: “È stato Will a mettermi davanti alla realtà”, il prezioso aiuto dell’amico

Bradley Cooper oltre al problema della dipendenza da alcool e da cocaina, in questa parte difficile della sua vita, ha sofferto anche di depressione: “La mia autostima era a zero. Mentre ero a Los Angeles per girare ‘Alias” mi sentivo come se fossi tornato al liceo. Ero totalmente depresso ed è andata avanti così per molto tempo…Prima che realizzassi davvero di essere sulla strada sbagliata. Ho avuto il vantaggio che ciò accadesse quando avevo 29 anni“.

Bradley Cooper e Lady Gaga innamorati sul set di A Star is born?/ Gossip e ammissioni

Fondamentale per uscire dal momento buio è stato l’amico Will Arnett, che si è reso conto del problema dell’attore: “Mi sono reso conto di avere un problema con la droga e l’alcol. Arnett mi ha aiutato… È stato Will a mettermi davanti alla realtà, non lo dimenticherò mai… Ha cambiato tutta la mia vita“. Adesso, Bradley Cooper è riuscito a uscire da queste dipendenze e ha affermato di aver capito il momento cruciale vissuto: “Non bevo né mi drogo più. La sobrietà è una grande cosa… A un certo punto ho realizzato che proseguendo su quella strada mi sarei rovinato la vita“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA