Brahim Diaz al Milan?/ Accordo col Real Madrid vicino ma cambia la formula

Tema caldissimo del calciomercato estivo è certo l’approdo o meglio il ritorno di Brahim Diaz al Milan: il giocatore infatti solo una buona stagione passata in rossonero per la Serie A 2020-21 è tornato al Real Madrid, ma i rossoneri sono al tavolo di trattativa con il club spagnolo per riavere indietro il talento classe 1999 per il prossimo anno. E dell’affare si sta parlando da giorni: pare che i due club come il giocatore siano più o meno tutti d’accordo del trasferimento, ma nelle ultime ore stanno arrivando importati novità sulle modalità per la chiusura di tale affare. Fino a pochi giorni fa infatti i due club parevano aver raggiunto una quadra per la cessione di Brahim Diaz: ancora un prestito con diritto di riscatto per i rossoneri e controriscatto da parte dei Blancos (che lo avevano strappatosi al Manchester city nel 2019). Una proposta che piaceva e che presto sarebbe stata firmata: almeno fino a poche ore fa.

BRAHIM DIAZ AL MILAN? LA NUOVA FORMULA

E’ infatti di questa notte la voce di calciomercato, secondo qui sarebbero cambiati i termini dell’accordo tra i due club per l’arrivo di Brahim Diaz al Milan in questa finestra di calciomercato. Come rivelato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, pare infatti che ancora non vi siano ostacoli alla felice conclusione dell’affare tra Milan e Real Madrid, ma che sul piatto vi sia ora l’idea del prestito secco. Secondo la Rosea la dirigenza del Diavolo godrà delle prestazioni del giocatore per un altro anno, in prestito secco, senza aver però alcuna opzione per il riscatto: condizione, che consentirà al club alcuni benefici fiscali. Nella prossima estate dunque si aprirà un nuovo tavolo di trattativa tra Milan e Real Madrid per Brahim Diaz, il cui cartellino dunque rimarrebbe in mano ai Blancos.

