Calciomercato Milan/ Tutto fatto per Tonali fino al 2025: maxi rilancio per Kessié

CALCIOMERCATO MILAN: TUTTO FATTO PER TONALI

In casa Milan in questa finestra di calciomercato estiva si lavora soprattutto per definire la situazione con i giocatori attualmente a disposizione di Pioli: dopo aver sistemato le questioni Donnarumma e Calhanoglu, sono Sandro Tonali e Franck Kessiè ad occupare la dirigenza rossonera. Per il primo, le ultime voci di calciomercato che ci arrivano da più parti, sono più che positive. Come scrive questa mattina milannews.it, pare che sia ormai tutto fatto per l’acquisizione a titolo definitivo di Tonali e che già in giornata ci sarà la firma e l’annuncio ufficiale da parte del club del Diavolo. Dopo estenuanti trattative, il centrale si è accordato per diventare giocatore del Milan a tutti gli effetti fino al 2025, accettando anche una riduzione dello stipendio annuale di 4-5 mila euro: tutto per facilitare operazione, voluta con passione da entrambe le parti. Da aggiungere che i rossoneri già l’anno scorso avevano pattuito con il Brescia un’operazione da 35 milioni di euro, ma ad ora il club ne ha spesi 20 mln+ il cartellino di Olzer: secondo gli ultimi sviluppi il Milan non verserà altro denaro nelle casse delle rondinelle che pure avranno a titolo definitivo Olzer (anche se il Diavolo manterrà un’opzione di riacquisto).

CALCIOMERCATO MILAN: PRONTO MAXI RILANCIO PER KESSIÉ

Altro tema caldo invece per il calciomercato del Milan è quello del rinnovo di Franck Kessiè, di cui si parla già da diverso tempo. Come infatti abbiamo segnalato ieri, vi è ancora gran distanza tra domanda e offerta al momento, ma pure come ha segnalato l’agente del giocatore, vi è la voglia di continuare assieme ancora a lungo. Da qui l’intenzione del Milan, secondo quanto afferma la Gazzetta dello sport questa mattina, di fare ancora un maxi rilancio nella trattativa con Kessié. Secondo la rosea, la dirigenza del diavolo sarebbe pronta ad alzare la sua offerta e dunque venire incontro alla richieste dell’ivoriano (che attualmente prende 2.2 milioni di euro a stagione): il giocatore è priorità assoluta del club che non intende perdere altri tasselli importanti. Al momento pure non vi sono indicazioni sull’entità di questo nuovo rilancio del Milan, ma è plausibile pensare che la cifra offerta non sarà al di sotto dei 5 milioni a stagione, che potrebbero arrivare a sei e qualcosa con i bonus: staremo a vedere.

