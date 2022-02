Brahim Diaz, chi è il fidanzato di Ana Mena?/ Storia di un amore “segreto”

BRAHIM DIAZ, CHI E’ IL FIDANZATO DI ANA MENA

Il giovane calciatore del Milan, lo spagnolo Brahim Diaz, è anche il fidanzato della celebre cantante e sua connazionale, Ana Mena. I due formano una coppia stabile e affiatata, anche se lontano dalle luci dei riflettori e del gossip, nonostante l’interesse mediatico nei loro confronti, sia in realtà piuttosto alto. Sono loro però a voler proteggere la propria storia d’amore dal chiacchiericcio del gossip e dalle indiscrezioni dei rotocalchi.

Brahim Diaz e Ana Mena, infatti, sono due persone estremamente riservate e benché siano entrambi molto famosi, è davvero difficile trovare sul web video e foto della loro storia d’amore e notizie sul loro conto. Per questo motivo, di tanto in tanto, i fan si domandano se i due stiano ancora insieme o se il loro amore sia definitivamente naufragato. In effetti, pur vantando milioni di follower, sia il giocatore della squadra di calcio del Milan, che la cantante spagnola famosa in Italia per i tormentoni estivi, utilizzano i propri account solo per lavoro.

FIDANZATO DI ANA MENA: I PRIMI AD ACCORGERSENE FURONO I GIORNALI SPAGNOLI

I primi ad accorgersi della storia d’amore tra Brahim Diaz e Ana Mena sono stati ovviamente i giornali spagnoli sia di gossip che sportivi. Dopo una frequentazione durata alcuni mesi, il calciatore del Milan e la cantante iberica hanno deciso di fare sul serio. E la scorsa estate sono stati avvistati diverse volte insieme. Da quando fanno coppia fissa, l’attaccante dei rossoneri ha ritrovato una grande serenità e non ha fatto mistero di dover ringraziare la sua dolce metà Ana Mena, anche per il suo modo di giocare in campo, con la mente sempre sgombra.

Ana Mena grazie alle hit realizzate con Rocco Hunt (“Un bacio all’improvviso”) e con Fred De Palma (“Una volta ancora”) si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel panorama musicale italiano, soprattutto nel periodo estivo, dove resta una delle protagoniste assolute.



