Brando, bacio con Beatriz e Raffaella a Uomini e Donne/ Poi lacrime in studio…

Brando tra Beatriz e Raffaella

Brando sempre più indeciso tra Beatriz e Raffaella. Il tronista, nella puntata di Uomini e Donne del 22 dicembre, ha rivissuto le esterne fatte con Beatriz e Raffaella esprimendo le proprie emozioni. Maria De Filippi è partita dall’esterna con Beatriz che ha scritto una lettera al tronista che, di fronte alle parole d’amore della corteggiatrice, si è emozionato. Tra i due, infatti, c’è stato anche un bacio, ma in studio, Tina Cipollari ha ammesso di non aver ricevuto alcuna emozione dall’esterna di Beatriz che considera falsa e costruita. Maria De Filippi, tuttavia, ha fatto notare a Tina che quello di Beatriz è orgoglio e carattere, ma la Cipollari ammette di non fidarsi affatto di lei.

Spazio, poi, all’esterna con Raffaella. Il tronista ha organizzato tutto per Raffaella che non nasconde di aver apprezzato il gesto di Brando che le ha anche regalato una sua foto da bambina. Anche con Raffaella, poi arriva il bacio.

Le lacrime di Beatriz a Uomini e Donne

Concluso il filmato dell’esterna tra Brando e Raffaella, Maria De Filippi pone l’attenzione sulla reazione di Beatriz. “Tina l’hai guardata? La sua espressione è cambiata quando ha visto Brando e Raffaella. Ha anche provato a parlare con lui, ma poi ha desistito. Lei, adesso, si alzerebbe e uscirebbe dallo studio ma si sta trattenendo”, ha detto Maria De Filippi. Brando, poi, ha ammesso di essere stato davvero bene in esterna con Raffaella spiegando che, inizialmente, non si sarebbe mai aspettato di trovare tale connessione con lei.,

Da parte sua, Raffaella ha spiegato di aver apprezzato fortemente il gesto di Brando ma di aver paura anche di quello che potrebbe cambiare. “Io parlo con lui e lui guarda lei”, dice poi Raffaella. Brando, poi, decide di ballare con Beatriz che però rifiuta.











