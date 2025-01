Dopo la cacciata di Michele Longobardi da Uomini e Donne, le sue ex corteggiatrici sembrano essere diventate amiche. Nei giorni scorsi è andata in onda la puntata dello “smascheramento” dell’ex tronista, durante la quale è emerso che il ragazzo partenopeo si era frequentato con un’altra ragazza mentre era ancora sul trono. In realtà, prima di questa rivelazione, Michele era già stato sbugiardato da una sua ex corteggiatrice, Mary Chiaro, che aveva rivelato come i due si fossero scritti per settimane di nascosto, dopo che lui l’aveva contattata tramite un account fake. Alla luce di queste vicende, la redazione ha deciso allontanarlo dal programma.

Ma, come hanno reagito le sue corteggiatrici? Amal Kamal, che in teoria avrebbe dovuto essere la sua scelta, lo ha rifiutato, nonostante Michele avesse dichiarato di provare un sentimento per lei. Veronica Fedele, invece, ha rivelato che, dopo la registrazione, Longobardi l’avrebbe contatta, pur avendo dichiarato di voler scegliere Amal. Anche lei, però, lo ha respinto. Ora, le due ragazze hanno trovato conforto l’una nell’altra e hanno stretto un legame non solo tra di loro, ma anche con Mary. Difatti, la sera del 18 gennaio, hanno fatto una diretta insieme su Instagram, dove hanno svelato nuovi retroscena sul comportamento di Michele Longobardi.

Veronica Fedele fa nuove rivelazioni su Michele Longobardi dopo la cacciata da Uomini e Donne

Amal, Veronica e Mary si sono riunite nella stessa casa per svelare nuovi dettagli su Michele Longobardi in una diretta Instagram. Cos’hanno detto? Prima di tutto, Mary ha rivelato che, prima di eliminarla, Michele l’aveva chiamata per assicurarle che non avrebbe mai scelto Veronica e che avrebbe portato avanti il percorso fino alla fine con lei e Amal. Quest’ultima, dal canto suo, lo ha bloccato su tutti i social per evitare di essere contattata e ha sottolineato che l’unica cosa positiva che ha fatto è stata permettere a loro tre di conoscersi. A sganciare la notizia più sorprendente, però, è stata Veronica.

L’ex corteggiatrice ha rivelato di aver ricevuto commenti poco rispettosi da Michele dopo aver preso qualche chilo in più. “Dietro ad un aumento di peso, c’è gente che non sai quello che ha passato. Un uomo di più di 30 anni non si dovrebbe permettere di giudicare un corpo, tanto più di una donna che è interessata a te. Fa schifo questa cosa. Io ho 25 anni e sono strutturata, lo fai ad un ragazzina di 15 anni non sai come la prende, la distruggi”, ha commentato Veronica, ricevendo il supporto delle altre ragazze. Al che, sui social sono piovute una marea di critiche contro l’ex tronista, che per ora sembra mantenere il silenzio.