Dopo la notizia della scelta di Martina De Ioannon che ha deciso di uscire da Uomini e Donne con Ciro Solimeno, è scoppiato il caos sui social. Alcuni utenti hanno iniziato ad insospettirsi pensando che i due si conoscessero prima del programma, cosa che del resto abbiamo visto già tante volte nel famoso dating show di Maria De Filippi. Ma partiamo dall’inizio. Martina De Ioannon è stata la tronista che da settembre 2024 ci ha coinvolti in un percorso meraviglioso.

“Non si vedeva da tanto tempo un trono così“, aveva detto la conduttrice. Poi la notizia della scelta: tra Gianmarco Steri e Ciro Solimeno, l’ex di Temptation Island ha scelto il secondo, nonostante tutti i diverbi che hanno avuto nel corso del tempo. Durante la puntata di Uomini e Donne di oggi, venerdì 17 gennaio 2025 abbiamo visto i dubbi di Gianni Sperti che ha sollevato una questione: Ciro Solimeno si è confrontato con qualcuno fuori dal programma? Il dubbio è sorto dal fatto che il corteggiatore ha organizzato un esterna identica a quella di Brando Efrikian dopo aver parlato (probabilmente) con Michele Longobardi.

Sebbene sembrasse un percorso liscio e senza intoppi, è spuntata una segnalazione su Ciro Solimeno e Martina De Ioannon. I due protagonisti di Uomini e Donne si sono distinti per essere riusciti ad arrivare al cuore dei telespettatori di Canale 5. Nelle ultime ore, però, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione dove si dice che la tronista e il corteggiatore si conoscono già. “Deia Ciro e Martina si sentivano tramite amici sicuramente“, ha scritto l’esperta di gossip: “La migliore amica di Martina (selin) faceva i TikTok con Martina”.

Non solo, nel messaggio Ciro e i suoi amici rispondevano ai loro video con tanto di dediche e “zeppatine”. A sconvolgere i fan di Uomini e Donne è stato il commento della Marzano che ha scritto “Confermo, già si conoscevano a insaputa di tutti“. Chiaramente, va sottolineato che questi gossip vanno presi con le pinze dato che Ciro e Martina De Ioannon non hanno mai commentato queste ultime indiscrezioni e per ora non si sono ancora fatti sentire a riguardo. In attesa di chiarimenti da parte della nuova coppia, aspettiamo ulteriori aggiornamenti dai social.