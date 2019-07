Brando Bertrand/ “Non sono alla ricerca di una fidanzata”, e conquista Katia Ricciarelli con…

Brando Bertrand: il pianista consacrato come ‘succhino’

Brando Bertrand è stato uno degli ospiti più attesi del Maurizio Costanzo Show di quest’anno. Conosciuto ormai per la pubblicità di Idealista, in cui offre un succhino agli ipotetici clienti del portale immobiliare, il modello milanese è riuscito ad ottenere un forte successo in pochissimo tempo. Tanto da sbarcare non solo nel salotto del giornalista, in una puntata che verrà trasmessa in replica su Canale 5 nella serata di oggi, domenica 21 luglio 2019, ma approdando anche in uno degli studios più ambiti del piccolo schermo italiano. Brando è stato convocato infatti come ospite anche a C’è posta per te su richiesta di Luciana Littizzetto, che lo ha scelto per una delle ultime gag messe in atto nel programma di Maria De Filippi. Consacrato come ‘succhino’, Bertrand si è mostrato a petto nudo in entrambi i casi. Al Maurizio Costanzo Show non ha parlato infatti solo della sua altezza, ben 192 cm, ma si è esibito anche al pianoforte con pareo e infradito. Un inaspettato talento quello del modello, che grazie all’esecuzione di brani di musica Classica ha registrato diversi applausi ed ha conquistato Katia Ricciarelli. “Essere palestrati non basta più, bisogna anche fare qualcosa”, ha detto il ragazzo. Clicca qui per rivedere il video di Brando Bertrand.

Brando Bertrand: “Ci ho messo tre anni per scolpire così il mio fisico”

Dal Liceo Classico alla tv, Brando Bertrand continua la sua scalata verso il successo dopo aver scelto di entrare a far parte del mondo della moda solo un anno fa. “Quel giorno non ero nudo ma in intimo”, rivela a Il Corriere della Sera parlando del provino per lo spot che lo renderà famoso. Nessuna aspettativa sull’esito dell’incontro, anche se alla fine verrà scelto fra tanti professionisti e attori. “Ci ho messo tre anni per scolpire così il mio fisico”, aggiunge poi parlando degli addominali scolpiti, dei tanti sacrifici in palestra e delle tante ore quotidiane che dedica all’allenamento. Lo sport gli permette infatti non solo di sviluppare la sua forza fisica, ma anche di entrare in contatto con la forza interiore: un risultato ottenuto anche grazie al canottaggio, una passione che ha praticato a livello professionale per qualche tempo. E l’amore? “Non sono alla ricerca di una fidanzata”, specifica sottolineando di essere single e di non aver chiuso comunque la porta ai sentimenti. Una eventuale relazione dovrà nascere spontanea, senza che il 23enne milanese debba per forza impegnarsi per creare l’occasione migliore.

