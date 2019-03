Brando Bertrand/ “Succhino? Non sono solo ‘l’uomo oggetto’, da ragazzino un ribelle”

Brando Bertrand è senza dubbio uno dei personaggi del momento, forse il nome vi dirà poco ma si tratta del modello che nella pubblicità di Idealista gira mezzo nudo, per poi chiedere all’agente immobiliare “Succhino?”. Il modello, che nonostante il cognome è italianissimo, nato a Milano, è stato ospite stamane pressi gli studi del programma di Rai Uno “Storie Italiane”, e nell’occasione si è raccontato un po’. «Non voglio apparire solo come un uomo oggetto – afferma – visto che sono stato anche criticato per lo spot». Brando comunque puntualizza: «Sia chiaro, mi fa piacere che il mio fisico, che ho costruito a fatica, venga apprezzato, ma non vi è solo quello. I complimenti non mi offendono mai – prosegue – quando mi dicono “sei bello” lo accolgo sempre con un sorriso, detto questo non vorrei limitarmi solo all’aspetto estetico». Secondo Bertrand è necessario che l’estetica venga accompagnata da altro: «Per me l’estetica va di pari passo con l’etica – spiega – sostengo la concezione dell’uomo classico come dicevano i greci».

BRANDO BERTRAND: “NON VOGLIO ESSERE CATALOGATO”

Bertrand vuole “stupire”, non vuole essere catalogato: «Possiamo essere dei palestrati e andare a ballare la sera, poi il giorno dopo studiare l’Iliade. Non voglio essere lo schiavo di un solo ruolo». Parole che sorprendono la conduttrice del programma, Eleonora Daniele, che gli chiede “Quanti anni hai? Ragioni da persona matura”. E lui replica: «Ho 23 anni, ho avuto un’adolescenza non proprio al top che mi ha portato a ragionare di più. Sono sempre stato un outsider, a scuola ero indisciplinato, mi sono sempre trovato fuori dagli schemi, ero un ribelle senza causa». Brando racconta di aver litigano con i suoi compagni di scuola, ma nel contempo di essere stato molto bravo nelle materie che gli piacevano. Durante la sua adolescenza si è trasferito dalla provincia di Varese a Milano, due realtà completamente diverse, e questo passaggio ha in qualche modo segnato la crescita dello stesso modello: «Ma l’importante è trasformare ogni cosa in un punto di forza e tirare fuori gli attributi». Infine un messaggio a tutte le donne: «Non sono innamorato al momento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA