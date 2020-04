Brando e Maria Rosa, figli Christian De Sica/ La loro vita nel mondo dello spettacolo

Pubblicità

Per il papà sono ancora dei bambini: Brando e Maria Rosa De Sica sono i figli di Christian De Sica e Silvia Verdone e anche se sono più che adulti, continuano ad essere piccoli agli occhi del genitore. Alcuni anni fa infatti De Sica ha pubblicato su Facebook due foto di entrambi i figli e ha sottolineato il proprio affetto: “I miei meravigliosi bambini”. Crescere in un ambiente così pieno di recitazione, regia e spettacolo non poteva che spingere Brando e Maria Rosa a seguire in qualche modo lo stesso destino, anche se con qualche differenza. Brando infatti si è ritrovato dietro la telecamera, anche se ha scelto di andare a studiare negli Stati Uniti per non sfruttare il cognome di famiglia. Maria Rosa invece fa la stilista e si è sposata qualche anno fa con Federico Pellegrini, grazie ad una cerimonia piena di vip e paparazzi. Qualche mese fa invece si è diffusa una notizia che riguarda la carriera di Brando: si trova alle prese con il film sul mostro di Firenze, basato sull’ultimo libro scritto da Michele Giuttari. Ovvero dall’ex investigatore della Squadra Mobile del capoluogo toscano. A febbraio però ha guidato anche l’attrice Naomie Harris per il film No time to die di Cary Fukunaga, l’ultimo capitolo della saga di 007. “Sono grato di aver diretto un’anima specialee un’attrice incredibile”, scrive infatti Brando sui social. Clicca qui per guardare la foto di Brando De Sica e Naomie Harris.

Brando e Maria Rosa, figli Christian De Sica, il nonno Mario Verdone

Non solo il nonno famoso nei ricordi di Brando De Sica, uno dei figli di Christian De Sica e nipote di Vittorio De Sica. In questi ultimi giorni, il regista infatti ha scelto di pubblicare su Instagram uno scatto del passato che lo vede con nonno Mario Verdone. “Mi manchi tanto”, scrive, anche se l’attenzione dei fan si è diretta più che altro verso la forte somiglianza fra il nonno e il figlio regista, ovvero Carlo Verdone. Clicca qui per guardare la foto di Brando De Sica. Oggi, 19 aprile 2020, Christian De Sica sarà ospite di Domenica In, mentre possiamo immaginare che Brando sceglierà ancora una volta di rimanere in disparte. Non ha mai voluto approfittarsi del cognome di famiglia e della popolarità del padre e non solo per costruirsi la sua personale carriera nel mondo del cinema. Due anni fa infatti padre e figlio hanno diretto insieme il film Amici me prima, ma Brando non compare nei credits. “Io mi sono occupato principalmente del cast, Brando ha curato i movimenti di macchina e tutto il resto”, ha detto l’attore a Il Messaggero. “Sono stato felice di lavorare con papà”, ha detto invece Brando, “che è l’attore più generoso che io conosca. n più ho potuto portare i miei collaboratori, tutti giovanissimi, e ci siamo divertiti un mondo a girare questo film, ma non volevo iniziare una carriera troppo veloce legata agli incassi e a un genere specifico. Forse sono pazzo, ma mi piace scegliere la strada più difficile”.

Foto, l’incontro con Naomie Harris

