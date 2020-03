Christian De Sica/ Il ricordo di Alberto Sordi nasconde una sorpresa! (Amici 2020)

Christian De Sica è tra gli ospiti di Amici nell’appuntamento serale di oggi, 13 marzo 2020. Il noto attore di recente si è lasciato andare a una confessione su Alberto Sordi. In collegamento a Che tempo che fa dalla villa dove abitava quest’ultimo De Sica, insieme al cognato e collega Carlo Verdone, ha svelato una cosa che nessuno si aspettava parlando del matrimonio sfiorato. Albertone infatti fece molto discutere per la decisione di non sposarsi mai e di non aver mai fatto figli: “Doveva sposarsi una donna austriaca, una signora. All’ultimo momento annullò le nozze e mandò il suo segretario da lei a dire che non si potevano sposare“. Di certo stasera durante la trasmissione di Maria De Filippi non è da escludere possa raccontare ulteriori dettagli sull’indimenticabile attore che ha fatto ridere e piangere generazioni e generazioni.

Christian De Sica, il racconto su Alberto Sordi

L’attore Christian De Sica ha voluto raccontare ulteriori particolari su Alberto Sordi, commentando anche quella voce che dipingeva quest’ultimo come un uomo avaro: “Mi ha fatto due regali. A diciotto anni ero grasso e mi regalò una fascia con gli elastici per fare ginnastica. Poi per il mio matrimonio mi regalò un accendino d’oro, ma penso fosse riciclato”. Si passa poi a parlare dell’umorismo dell’artista romano che l’ha reso famoso in tutto il mondo: “Di solito i comici nella vita sono lugubri, come Carlo Verdone che è ipocondriaco. Lui e la sorella stanno sempre a pensare alle medicine. Alberto Sordi invece nella vita reale era molto simpatico. Ogni volta che veniva a casa ci faceva ridere tutti. Ha rivoluzionato la comicità. Non aveva neanche bisogno di dire tante battute”.

