Uomini e Donne, Brando e Raffaella vacanza a Sharm rovinata/ “Lo porto in clinica”, cosa è successo

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto erano volati a Sharm per festeggiare il 23esimo compleanno dell’ex tronista, ma qualcosa non è andata secondo i piani. Giorni terribili per la neo coppia di Uomini e Donne che avrebbe dovuto passare una vacanza romantica che, invece, si è trasformata in un incubo quando Brando ha cominciato ad accusare dolori allo stomaco.

L’ex tronista ha accusato prima dolori allo stomaco, pensando potesse essere qualcosa che aveva mangiato ma poi è cominciata anche la febbre. Insomma, Brando e Raffaella stanno passando una malanno di coppia invece di un romantico soggiorno di relax e vita mondana a Sharm: “Gli ho preso tutti il necessario, adesso sembra stare un po’ meglio ma se non risolvo entro il pomeriggio lo porto in clinica! Ho trovato degli angeli anche qui a Sharm” ha scritto l’ex corteggiatrice sui social.

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto in crisi dopo Uomini e Donne? Ecco cosa è successo

Nelle scorse settimane era diventato virale la presunta crisi tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, alimentato da alcuni scatti che ritraevano i due intenti a litigare. La coppia di Uomini e Donne ha ammesso di discutere spesso, ma ha subito smentito i gossip sulla rottura.

L’ex tronista e corteggiatrice hanno ideato uno scherzo ai fan per smentire in modo originale i pettegolezzi: “Buonasera ragazzi, è arrivato il momento di dirvi cosa sta succedendo. ieri sera, come sapete ho aperto box domande al quale non ho risposto semplicemente perché mi avete fatto una sola domanda, ovvero dove fosse Raffaella. È giusto che vi renda, vi rendiamo partecipi di quanto sta accadendo, per quanto certe cose sarebbero private” ha esordito Brando Ephrikian per poi aggiungere: “Giustamente ci avete conosciuto all’interno di un programma per cui è giusto e doveroso rendervi partecipi. Quindi quello che stavo per dire è che…” A questo punto appare Raffaella Scuotto che afferma ironicamente: “Non me lo levo dai c*****ni.” Nessuna crisi tra la coppia di Uomini e Donne, dunque, tutto fila liscio come l’olio per la gioia dei fan.

