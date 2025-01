Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto: ritorno di fiamma dopo la rottura

Tra le coppie di Uomini e Donne più amate che si sono formate nella scorsa stagione spicca quella formata da Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. Dopo mesi di corteggiamento davanti alle telecamere del dating show di canale 5, Brando e Raffaella si sono scelti cominciando una relazione che, seppur a distanza, andava a gonfie vele come si intuiva dai numerosi contenuti social condivisi da entrambi. Tutto, però, è cambiato quando Raffaella ha annunciato la fine della relazione, confermata poi da Brando. I due, però, non hanno mai rotto definitivamente i ponti al punto che, più volte, l’ex tronista è stato pizzicato a Napoli.

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa accadrà dal 7 al 10 gennaio 2025/ Lo scontro tra Gemma e Tina

Nel capoluogo campano, dopo la rottura, Brando e Raffaella sono stati pizzicati insieme. Poi il silenzio fino all’indiscrezione di Capodanno. In esclusiva, infatti, Lollo Magazine ha pubblicato lo scoop sul ritorno di fiamma tra Brando e Raffaella pizzicati insieme a Mestre. Ora a confermarlo è l’ultimo post dell’ex corteggiatrice.

Uomini e donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono tornati insieme?/ La conferma della coppia

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto: Capodanno a Venezia

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian confermano il ritorno di fiamma attraverso una serie di movimenti social. L’ex corteggiatrice, infatti, ha pubblicato alcune foto scattate a Venezia dove ha festeggiato il Capodanno insieme proprio a Brando che, su Tik Tok, ha pubblicato un video in cui appare Raffaella di spalle. Non sembrerebbero esserci dubbi sul ritorno di fiamma tra l’ex corteggiatrice e l’ex tronista che, con la ripresa delle registrazioni di Uomini e Donne, potrebbero essere invitati da Maria De Filippi per raccontare la loro storia.

Uomini e Donne, quali sono le coppie che si sono lasciate nel 2024?/ Nella lista anche i due amatissimi

L’indiscrezione esclusiva pubblicata da Lollo Magazine ha scatenato l’entusiasmo dei fan che ora aspettano una foto di coppia che renda effettivamente ufficiale il ritorno di fiamma. Per il momento, tuttavia, i fan si godono la scelta della coppia di vivere il tutto in modo più discreto e riservato.