Brando Giorgi: Daniela Battizzocco, Camilla e Niccolò, moglie e figli/ “Paura, poteva perdere la vista…”

Daniela Battizzocco è la moglie di Brando Giorgi, che questa sera torna nello studio dell’Isola dei famosi 2021 dopo aver lasciato il reality show a causa di un distacco della retina. Ora che il peggio è passato e l’intervento è riuscito con successo, Daniela ha rilasciato un’intervista a “TvMia”, in cui ha parlato del problema alla vista del marito: “Brando lamentava di vedere nero da quell’occhio, è stato visitato dai medici e la diagnosi è stata chiara, distacco della retina, problema per cui si può perdere la vista”. Per questo motivo l’attore ha dovuto lasciare l’Honduras per essere operato d’urgenza in Italia: “L’intervento è durato 90 minuti, il medico ha detto che se fosse passato altro tempo avrebbe perso la vista. Per me e per i nostri figli è stata una grande paura”. Ora Brando Giorgi deve evitare sforzi e stress: a prendersi cura di lui ci sono la moglie e i figli, come rivelano i post sul suo profilo Instagram.

Brando Giorgi: i figli Camilla e Niccolò

Sulle pagine di TvMia, Daniela Battizzocco ha espresso il suo dispiacere per il ritiro del marito dall’Isola dei famosi 2021: “Ci teneva molto a questo programma, voleva arrivare fino in fondo. Certo non avrebbe mai immaginato che un incidente fermasse in questo modo i suoi sogni”. Nei giorni scorsi su Instagram, Brando Giorgi ha fatto gli auguri alla figlia Camilla: “Uno dei miei sogni si sta avverando, vederti diventare donna. Papà ci sarà sempre, sono in un angolo a vederti crescere, sbocciare, sperimentare, vincere, piangere. Come quando eri piccolina, quando cadevi. Incrociavo il tuo sguardo per capire se era tutto ok. Sapevi che c’ero e sai che ci sono adesso. Vita mia, auguri di cuore da chi ti guarda sempre con grande ammirazione. Grazie per esserci”. Immediata la risposta della ragazza: “La cosa più bella è avere te come padre”. Il figlio Niccolò, invece, ha realizzato un breve video in cui mostra il padre che in casa dorme per terra come all’Isola dei famosi.

