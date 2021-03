Brando Giorgi eliminato contro Francesca Lodo?/ Mette nel mirino Valentina Persia…

Brando Giorgi dimentica lo scontro con Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi 2021 e sbarca nei Burinos

Ma vogliamo parlare di Brando Giorgi senza dire subito che sicuramente sarà un fiore all’occhiello di questa Isola dei Famosi 2021? L’attore di Centovetrine e Vivere è arrivato dopo gli altri debuttando al giovedì, quindi ormai una settimana fa, ma in pochi giorni ha messo tutto in subbuglio con il suo modo di fare. In un primo momento è finito tra i Rafinados e lì c’è stato un problema con Elisa Isoardi che è leader indiscusso e che non vuole sentire ragioni nemmeno quando arrivano dall’attore che avrebbe voluto dire la sua sulla ripartizione del riso che dovrebbe essere equa.

La conduttrice è sembrata spocchiosa e superba ma il fuoco che si era acceso tra i due si è spento nel momento in cui c’è stato lo scambio di ‘pedine’ tra gruppi e mentre lui è finito nei Burinos, Daniela Martani si è unita alla Isoardi e ai Rafinados. Anche questo cambio non è andato molto bene per l’attore che all’Isola dei Famosi 2021 continua a dimostrare la sua indole di uomo macho che vuole occuparsi di tutto, o quasi. Questa volta a finire nel suo mirino è stata la povera Valentina Persia scelta all’unanimità dai suoi compagni per l’accensione del fuoco con il cerino vinto durante la prova.

Brando Giorgi eliminato contro Francesca Lodo?

Alla luce dell’ottima esperienza tra i Rafinados, invece, Brando Giorgi avrebbe voluto prendere il suo posto e questo non ha fatto altro che far aumentare e salire subito la tensione tra i naufraghi tant’è che la stessa attrice comica si è poi lamentata sentendosi il fiato sul collo. Risultato? Nonostante le sue nozioni da contadinella, il fuoco non è riuscito ad accenderlo perché il cerino era ancora bagnato e così niente cena a lume di luna per i naufraghi. Alla fine sembra che l’attore avesse ragione ma per lui adesso il problema e l’ostacolo da superare è un altro ovvero pensare alla nomination che lo vede contro Francesca Lodo.

Se il pubblico decidesse di eliminarlo a quel punto potrebbe finire su Parasite Island a fare compagnia a Ubaldo e Fariba e allora sì che finalmente troverebbe un posto dove essere leader indiscusso perché, a differenza dei due, è molto più bravo a gestire fuoco, prove e pesca. Sarà lui quindi l’eliminato di questa sera dopo le discussioni dei giorni scorsi oppure no? Siamo sicuri che se resterà potrebbe nuovamente finire in nomination.



