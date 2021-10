Brando Giorgi, ex fidanzato di Mietta/ Per lui due matrimoni, un amore breve ma intenso e poi…

Chi è Brando Giorgi ex fidanzato di Mietta

L’attore Brando Giorgi è stato fidanzato con la cantante Mietta, quest’anno in gara a Ballando con le Stelle 2021 come aspirante ballerina. Il suo ex Brando Giorgi è un noto attore e modello di Roma, cinquantaquattrenne. E’ inoltre un volto conosciuto agli amanti delle fiction e delle telenovelas; nella capitale è proprietario di un bel ristorante, presumibilmente frequentato anche da alcuni dei suoi colleghi del mondo dello spettacolo.

Attualmente è sposato con la moglie Daniela Battizzocco, entrata a far parte della sua vita dopo la rottura con la cantante Mietta. E’ stato inoltre concorrente de L’isola dei famosi 2021, dove ha avuto modo di mettersi alla prova in un’esperienza televisiva molto diversa rispetto al solito.. La sua ex fidanzata Mietta, invece, è in gara a Ballando con le Stelle e la scorsa settimana è stata una delle migliori.

Brando Giorgi, ex fidanzato di Mietta, due matrimoni sulle spalle e…

Quando aveva venticinque anni Brando Giorgi è salito all’altare per la prima volta, con la fidanzata dell’epoca. Terminato il primo matrimonio, l’attore romano ha conosciuto Mietta, con cui ha costruito una relazione che è poi svanita nel giro di qualche tempo. Nel 2013, invece, si è sposato con la showgirl Daniela Battizzocco, con la quale ha messo al mondo Camilla e Niccolò. Per lui Daniela è la persona che scalda la sua anima e per sua stessa ammissione è stata colei che “ha riportato la serenità nella mia vita”. I due hanno deciso di sposarsi con rito religioso, naturalmente dopo aver ottenuto l’annullamento della Sacra Rota del suo precedente matrimonio.

