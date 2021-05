Brando Giorgi/ Ha rischiato di perdere la vista, ora pronto battagliare dallo studio?

Brando Giorgi, ex concorrente de “L’Isola dei Famosi”, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi a cui l’attore ha dovuto dire addio prima del previsto a causa di un serio problema a gli occhi (distacco della retina), che avrebbe potuto anche costargli la vista, qualora non avesse abbandonato le spiagge dell’Honduras. Nella serata di oggi, lunedì 3 maggio 2021, il naufrago sarà presente in studio per la prima volta dopo l’intervento subìto e, indubbiamente, complici anche le punzecchiature da parte degli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, si finirà per parlare del suo rapporto complicato con gli altri partecipanti.

Nel corso della sua avventura sull’isola, infatti, Brando Giorgi ha faticato a integrarsi nel gruppo e certe tensioni non sono rimaste nascoste: quella odierna, dunque, sarà l’occasione per indagare ulteriormente in merito a esse, anche e soprattutto in virtù del fatto che lo stesso Giorgi, sui social network (ogni riferimento a Instagram non è puramente casuale) ha pubblicato recentemente una frase di sfogo piuttosto eloquente: “Vorrei abbracciarvi tutti, lo faccio virtualmente. L’occhio mi ha rallentato, ma non mi ha, fortunatamente, tolto il sorriso. Qualcuno ci ha provato. Ma non ci è riuscito”.

BRANDO GIORGI: “NON PERMETTETE A NESSUNO DI TOGLIERVI LA SERENITÀ”

Esternazioni, quelle di Brando Giorgi, che assumono i contorni tipici di una frecciata volutamente non celata, che probabilmente coincide con la volontà di togliersi alcuni sassolini dalla scarpa. A quale dei suoi ex compagni di reality saranno riferite? La puntata di questa sera de “L’Isola dei Famosi” potrebbe contribuire a fare chiarezza relativamente a tale questione, sulla quale, peraltro, lo stesso attore ha successivamente puntualizzato: “Non permettete a nessuno di togliervi la serenità. Grazie per esserci”. Il sipario sull’avventura di Giorgi in Honduras è calato decisamente in anticipo rispetto alle aspettative iniziali del concorrente e non certo per causa sua, anche se l’amarezza continua a permeare il suo animo, come ha rivelato sua moglie, Daniela Battizzocco, in una recente intervista concessa a “TvMia”, sulle cui colonne ha dichiarato: “Mi dispiace per Brando, ci teneva molto a questo programma, voleva arrivare fino in fondo. Certo non avrebbe mai immaginato che un incidente fermasse in questo modo i suoi sogni”.

