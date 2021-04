Brando Giorgi/ Si isola dal gruppo e va allo scontro con Gilles Rocca…

Brando Giorgi allo scontro con Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021

Brando Giorgi è la vera star di questa settimana all’Isola dei Famosi 2021. L’attore era stato bistrattato dai suoi compagni perdendo poi al televoto e finendo su Parasite Island fino a quando l’isola non è stata chiusa e lui, insieme a Fariba e Ubaldo, è tornato in mezzo al gruppo. Proprio qui è sorto il problema visto che l’attore, scottato dalla sua ‘prima volta’, ha deciso di non lasciarsi andare in balia delle delusioni e dei finti rapporti, optando per l’isolamento. In realtà Brando Giorgi si è unito agli altri ma solo in teoria e non fisicamente visto che ha deciso di vivere per conto proprio, in un suo riparo di emergenza, e con tanto di pasto in solitaria, una vera e propria isola parallela che lo ha visto protagonista con buona pace di Gilles Rocca che ha comunque perso la pazienza con lui fino ad affrontarlo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il momento in cui Beppe Braida ha lasciato l’Isola dei Famosi 2021 dopo aver scoperto che suo padre, positivo al Covid, si trova in ospedale.

Le lacrime per la partenza dell’amico ha lasciato subito spazio alle polemiche e tutto perché Brando Giorgi non si è voluto unire al gruppo per salutare il compagno e Gilles è andato ad affrontarlo in faccia facendogli notare che forse non è così che ci si comporta. A quel punto l’attore ha confermato il suo poco interesse alla questione continuando a mangiare e così il fonico è tornato da Francesca Lodo e Valentina Persia per far notare come questo suo comportamento non sia consono al gioco, non ad un gioco così. L’unica che ancora si avvicina a Brando un po’ dubbiosa è Angela Melillo. La ballerina ha avuto modo di chiedergli il perché della sua scelta e lui ha ribadito il concetto che in un gioco così o ti fortifichi o ti fanno fuori e lui ha deciso di fare la sua Isola dei Famosi 2021 da solo. Nemmeno la notizia dell’arrivo dei granchi ha fatto cambiare idea all’attore che li ha etichettati come ‘produzione loro’ e non sua. Lui continuerà a gestirsi da solo e si avvicinerà al gruppo solo per avere il suo riso e anche in questo caso è la Lodo che fa notare che si è avvicinato per il cibo e non per salutare Beppe, avrebbe potuto farlo tranquillamente. La sua decisione sarà affrontare all’Isola dei Famosi 2021 questa sera?

