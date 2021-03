Brando Giorgi/ Star di Centrovetrine e Vivere, da oggi naufrago dell’Isola dei Famosi

Brando Giorgi all’Isola dei Famosi 2021 per una nuova popolarità?

Brando Giorgi è per tutti ancora il volto noto di Centovetrine ma da questa sera sarà un naufrago dell’Isola dei Famosi 2021, con tutto quello che questo significherà per il suo futuro di attore e non solo. Il suo account su Instagram è privato, se davvero è il suo, e questo non permette di raccogliere le sue emozioni più personali a poche ore dalla partenza per l’Honduras ma sicuramente è il profilo ufficiale dell’Isola a regalare le informazioni utile sulla sua altezza, è 1 metro e novanta, sulla sua vita privata, è sposato, e anche sul suo modo di essere passionale, amante e credente. Con queste parole bene evidenziate l’attore Brando Giorgi ha fatto la sua valigia ed è già partito alla volta dell’Isola dove debutterà questa sera tra i concorrenti in gara. Classe 1966, e vicino al giro di boa dei suoi sessant’anni, Lelio Sanità di Toppi, vero nome di Brando Giorgi, è un attore ed ex modello italiano che ha cavalcato la fine degli anni ’90 e gli inizi del 2000 prendendo tutto quello che era possibile e dividendosi tra ruoli televisivi, cinematografici e teatro.

Giulia Salemi, figlia Fariba Tehrani/ Confessa:"Siamo legate ma a volte..."

Brando Giorgi è l’amato attore di Vivere e Centovetrine

E’ nel 1992 che segue un corso di recitazione con Beatrice Bracco poi frequenta la Scuola d’Arte Drammatica e debutta come protagonista in Cattive ragazze, accanto a Eva Grimaldi. L’anno dopo è di nuovo al cinema tra i protagonisti del film Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo mentre sfila come modello di punta per i grandi stilisti, Valentino, Pignatelli, Trussardi. Il successo arriva però nel 1999 quando prende parte a Incantesimo 3 e poi in Vivere, la prima soap italiana che in onda su Canale5, ha spinto Brando Giorgi alla ribalta per il suo ruolo di Roberto Falcon. Nel 2007 partecipa al reality show di Rai Uno, Notti sul ghiaccio 2, e torna sul set per tre miniserie tv per Canale 5. Due anni dopo torna al cinema per Claudio Fragasso e il suo Tieni a me – L’età delle parole e nel Nel 2012 entra nel cast di Centovetrine nei panni di Sironi. Adesso per lui è arrivato il momento di mettersi in gioco lasciandosi alle spalle anche la sua bella famiglia costruita con fatica insieme alla moglie, la showgirl Daniela Battizzocco, con la quale ha avuto due figli, Camilla e Niccolò. In passato è stato a lungo legato a Mietta.

LEGGI ANCHE:

ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Concorrenti e diretta 15 Marzo: occhi puntati su Tommaso ZorziAkash Kumar/ All'Isola dei Famosi 2021 nonostante gli attacchi di panico e..

© RIPRODUZIONE RISERVATA