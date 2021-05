Brando Giorgi Vs Andrea Cerioli “Un water che fa rumore”/ “Leone solo in studio!”

Brando Giorgi fa infuriare Andrea Cerioli nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2021. Il naufrago sta discutendo con Isolde Kostner quando Brando chiede a Ilary Blasi di intervenire. “Se Isolde è un vaso, Andrea è il water che fa rumore perché brontola sempre!” dichiara allora l’ex naufrago, scatenando la reazione di Cerioli in playa. “Tu sei un leone solo in studio, hai capito Brando? – sbotta Andrea, che continua – Dato che fai il fenomeno, quando stavi qua non ti sei ca*ato di pezza nessuno e te ne sei andato da solo, poi te ne sei tornato a casa! Si sta bene seduti lì?” Così lo invita a non continuare: “Fai più bella figura a stare zitto!” I toni si alzano, la rivalità tra i due, anche a distanza, continua. Il riferimento di Andrea è infatti a quando Brando annunciò di voler continuare la sua isola da solo, lontano dal gruppo, decisione che scatenò non poche critiche da parte degli altri. Lui però tiene a chiarire che “Se non fosse stato per l’infortunio all’occhio non sare di certo andato via!”

Quanti chili hanno perso i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021?/ Dimagrito di più...

LEGGI ANCHE:

Andrea Cerioli furioso/ Si vendicherà contro Valentina Persia?Arianna Cirrincione, fidanzata Andrea Cerioli/ "È un lamentone, ma non è maleducato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA