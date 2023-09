Brando, prima esterna con Beatrix a Uomini e Donne/ Il tronista continua la conoscenza e…

Prime esterne per Brando a Uomini e Donne

Il percorso del tronista Brando comincia ufficialmente nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 15 settembre, con le prime esterne. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, stando alle anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, nella puntata in onda oggi, Brando dovrebbe accomodarsi al centro dello studio per parlare per rivivere le esterne vissute e confrontarsi con le sue corteggiatrici. Tra le ragazze che hanno subito colpito Brando c’è una ragazza che si chiama Beatrix e con la quale ha scelto di fare la sua prima esterna. Come sarà andata tra i due?

Come svelano le anticipazioni della registrazione della puntata pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, l’esterna tra Beatrix e Brando è andata bene e il tronista conferma di voler portare avanti la conoscenza.

Tra Brando e Beatrix spunta Cristian

La bellezza di Beatrix, tuttavia, non ha colpito solo Brando. Nelle successive puntate di Uomini e donne, infatti, anche Cristian Forti deciderà di uscire con Beatrix che non si è dichiarata per nessun tronista. Per il momento, dunque, Beatrix sembra essere la corteggiatrice che, più di tutte, ha colpito Brando e Cristian.

Quest’ultimo, inoltre, nella puntata in onda oggi, si confronterà con un’altra corteggiatrice con cui è uscito, ma cosa pensa effettivamente Beatrix dei tronisti? Per scoprire le prime impressioni della corteggiatrice, non ci resta che aspettare l’inizio della puntata.

