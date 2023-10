Brando, Uomini e Donne/ Dolce esterna con Raffaella, poi smaschera Beatriz che lascia lo studio

Brando: feeling speciale con Raffaella

Esterna dolcissima quella tra Brando e Raffaella che, nella puntata di Uomini e Donne del 19 ottobre, trascorrono insieme dei dolci momenti. Tutto parte da una partita a tennis organizzata da Raffaella per provare ad entrare nel mondo di Brando. Dopo la partita, il tronista chiede a Raffaella di raccontagli la sua giornata. “Mi sveglio alle 7, porto la mia sorellina a scuola perché mamma lavora, poi vado anch’io a lavoro. Sono anche una perfetta casalinga. A casa faccio tutto, anche cucinare“, racconta Raffaella. I due si avvicinano molto, ma non scatta un bacio per scelta di entrambi che preferiscono aspettare.

Gemma Galgani piange per Maurizio a Uomini e Donne/ Tina: "Mi sento in colpa perché..."

In studio, Brando conferma di stare davvero bene con Raffaella e di volerla conoscere a 360 gradi. “Non ho molto da dire perché con lei sto davvero bene”, dice il tronista che poi chiede di poter avere un confronto con Beatriz.

Brando contro Beatriz a Uomini e Donne

Brando racconta di aver visto un atteggiamento da parte di Beatriz e di aver ascoltato cose che non gli sono piaciute. Il tronista non nasconde la delusione e decide di affrontare apertamente la corteggiatrice con cui c’è stato il primo bacio. “Sono costruito, sono finto perché vado a riprendere Raffaella. Io vado a riprendere Raffaella perché è una persona che mi piace. Su di te, invece, arrivano segnalazioni in cui due anni fa dici che chi partecipa a Uomini e Donne non è molto alto intellettualmente e poi ti ritrovo seduta qui dopo due anni e quindi quella finta sei tu. Io preferisco Raffaella che può avere un atteggiamento forte, ma è sempre lei e non te che con me ti mostri in un modo e poi fuori sparli e ti mostri in un altro“, sbotta il tronista.

Antonella Perini di Uomini e Donne: "Ho rinunciato al Grande Fratello"/ "Luca Panont? Tanti ostacoli ma…"

“Hai cambiato idea sul programma?”, chiede poi Maria De Filippi ricevendo una risposta affermativa. “Brando ha cambiato idea su Raffaella perché le piace anche caratterialmente. Tu, invece, hai cambiato idea sul programma perché vuoi fare altro nella vita e non perché stai corteggiando una persona che ti piace”, sbotta Gianni Sperti. “E’ stato un errore, l’ha pensato due anni fa ma si cambia idea”, interviene Maria De Filippi. “Maria tu sei sempre troppo buona”, conclude Gianni mentre Beatriz decide di andare via.

LEGGI ANCHE:

Tina Cipollari e Gianni Sperti, lite con Maurizio a Uomini e Donne/ "Cerchi le tardone perché sono..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA