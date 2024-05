Branko, Oroscopo oggi 15 maggio 2024/ Gemelli e Cancro in recupero, pressing su Scorpione, chance per Vergine

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’Oroscopo di oggi, 15 maggio 2024, a cura di Branko, con le previsioni astrologiche segno per segno che vedono in particolare ripresa Cancro e Gemelli.

Oroscopo di oggi 15 maggio 2024, a cura di Branko: le previsioni segno per segno

Ariete: secondo le previsioni dell’esperto Branko, Mercurio assume una posizione favorevole specialmente negli affari, spostandosi in Toro. Si prevedono quindi risvolti positivi.

Toro: per l’oroscopo di oggi a cura di Branko, Mercurio si attiva in favore e le giornate correnti nella settimana diventano importanti sia per ciò che concerne l’amore che per la sfera degli affari e professionale.

Gemelli: i nati sotto il segno nelle prossime ore possono fare fronte alle questioni rimaste irrisolte nella sfera sentimentale.

Cancro: prosegue ancora il follow up di crescita generale, anche se a passi lenti, ma in modo costante, tra le previsioni dell’oroscopo di oggi di Branko.

Leone: per l’oroscopo di oggi curato da Branko, la congiuntura astrale di Mercurio é invece contrastante per i nati sotto il segno. Motivo per cui bisogna prepararsi a fare fronte a delle problematiche, anche del tutto inaspettate.

Vergine: Mercurio é il pianeta rappresentativo e protettore del segno zodiacale e nella trasferta nel segno del Toro diviene ufficialmente un amico fidato. Sono così favorite delle importanti chance nel lavoro e nelle attività professionali

Bilancia: si propiziano delle svolte radicali in amore e in generale. Ma nel dettaglio, per ciò che concerne la sfera sentimento c’é il sentiment di avere troppo strette le relazioni di comodo e piatte

Per la restante seconda metà dell’Oroscopo a cura di Branko, poi…

Scorpione: si rileva una situazione di pressing piuttosto forte, principalmente nel campo professionale. Non bisogna demordere finché il quadro astrale non volgerà in meglio.

Capricorno: Il momento, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, é propiziatorio di importanti novità soprattutto per ciò che concerne la professione.

Acquario: secondo l’oroscopo di oggi a cura di Branko, Mercurio assume una posizione di dissonanza ma occorre tenere i nervi calmi e non lasciarsi sopraffare dall’inquietudine.

Pesci: il passaggio di Mercurio in Toro porta risvolti più che positivi. Questo conduce al raggiungimento di affari e buone chance nella professione.











