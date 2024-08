Le previsioni di Branko per l’Oroscopo di oggi 31 agosto 2024 per gli ultimi sei segni

Cosa dicono le stelle oggi 31 agosto 2024 secondo l’oroscopo di Branko? Quali sono le previsioni per questo ultimo giorno d’agosto? Ecco cosa prevede l’astrologo per i segni da Bilancia a Pesci.

BILANCIA: In questo caldo sabato di fine agosto, dovrete cercare di bilanciare lavoro e vita personale. Solo così riuscirete, infatti, ad evitare lo stress di questi giorni di ritorno alla normalità. In amore favorite sempre il dialogo, perché questo a sua volta favorirà l’intimità di coppia. Non trascurate, infine, il vostro fisico.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 31 agosto 2024/ Da Ariete a Vergine: Cancro sotto stress ma…

SCORPIONE: L’oroscopo di Branko vi consiglia oggi di seguire ciò che il vostro istinto vi consiglia, perché non sbaglierà. In amore però cercate di essere pazienti ed evitare le tensioni. Stessa cosa sul lavoro.

SAGITTARIO: È una giornata molto positiva questa per voi. Vi sentirete infatti pieni di energia e desiderosi di fare nuove esperienze. Anche per voi, in amore, è fondamentale il dialogo chiaro e schietto per poter migliorare un rapporto che sta affrontando un periodo complicato. Concedetevi una passeggiata immersi nella natura.

Oroscopo Paolo Fox di domani 31 agosto 2024/ Un weekend d'amore per il Capricorno, ripresa dei Pesci

Oroscopo di Branko: cosa dicono le stelle oggi 31 agosto 2024 per Capricorno, Acquario e Pesci

Le previsioni dell’oroscopo di Branko di oggi 31 agosto 2024 dell’oroscopo di Branko continuano con i segni Capricorno, Acquario e Pesci.

CAPRICORNO: Secondo l’Oroscopo di Branko, oggi vi sentite determinati a raggiungere obiettivi importanti. Approfittate di questo sentimento per muovervi al meglio sul lavoro e ottenere risultati. In amore cercate di non essere distaccati dal vostro partner, che lo noterà immediatamente. Il consiglio? Una serata tranquilla.

ACQUARIO: È un periodo, questo, in cui desiderate cambiamenti e novità, sia sul lavoro che nella vita privata. Se questo incide nel rapporto col vostro partner, parlatene apertamente con lui, spiegando quali sono le vostre necessità. Non dimenticate di pensare anche a voi stessi e alla vostra tranquillità.

Oroscopo weekend 31 agosto-1 settembre 2024/ Previsioni da Bilancia a Pesci: i segni top su fortuna e amore

PESCI: L’oroscopo di Branko svela che siete in un momento di forte creatività, il che favorisce i vostri progetti personali e lavorativi. In amore, favorite la sincerità che servirà a rafforzare il legame con il partner. Attenzione alle spese: evitate di spendere senza un reale motivo.