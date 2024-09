Oroscopo Branko 1 settembre: nervi tesi per Capricorno e altri segni

Si rinnova l’appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Branko che intervenuto sulle frequenze di Radio Rds ha aggiornato sulle prossime ore con relative novità riguardo ai vari segni astrali, soffermandosi inizialmente su tre volti zodiacali come Capricorno, Acquario e Pesci, alle prese con sorprese in amore, lavoro e altri cambiamenti di vario genere pronti a scombussolare tutto:

CAPRICORNO: avete alcune scadenze da mantenere e la questione vi preoccupa, siete un po’ troppo nervosi e dovreste gestire, cercate di staccare la spina e svuotare la vostra mente in questo primo giorno del mese.

ACQUARIO: come ricorda l’Oroscopo Branko arriva il momento di togliervi qualche soddisfazione, delle novità potrebbero travolgere il vostro segno, non siete sempre produttivi ma quando mettete tutte le vostre energie in quello che fate raggiungete dei traguardi da sogno.

PESCI: a settembre arriveranno delle novità importanti e dovrete raccogliere quanto seminato, evitate le polemiche in amore, sfogliate il libro delle vostre avventure, che sarà il mese di settembre.

Previsioni Oroscopo Branko di oggi 1 settembre 2024: Bilancia ha accumulato stanchezza

Sempre sulle frequenze di Rds l’astrologo ha rivelato cosa accadrà nella giornata di oggi 1° settembre 2024, secondo l’Oroscopo di Branko dovrete sfruttare l’inizio del nuovo mese per migliorare ciò che non andava:

BILANCIA: questa estate vi ha lasciato un po’ fiacchi e avete accumulato stanchezza e siete a corto di energie, sbrigatevi perché è in arrivo un mese ricco di avvenimenti.

SCORPIONE: non siate spavaldi e cercate, muovetevi con attenzione e circospezione rispettando tutti gli imprevisti del momento che vi hanno accompagnato fino a questo momento.

SAGITTARIO: l’Oroscopo Branko ci ricordaavete avuto dei problemi durante l’estate e sono tornati a bussare, avete bisogno di una rinnovata energia e freschezza che potrebbe darvi una mano in tutto ciò che dovrete affrontare, dedicate tempo al vostro benessere