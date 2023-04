Brenda Asnicar: Signorini svela: “Aveva fatto i provini!”/ L’ipotesi sul GF Vip 8

Brenda Asnicar, dall’ingresso al GF Vip mancato al tweet di smentita

Gli appassionati del GF Vip faranno fatica a reggere il peso dell’attesa rispetto alla prossima stagione televisiva ora che il reality è giunto al capolinea, con l’annesso clamoroso trionfo di Nikita Pelizon. Per la gioia dei fan più accaniti però, di certo non tramontano le voci e indiscrezioni tra edizione conclusa e quella che verrà, come testimoniato dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Alfonso Signorini. Il conduttore infatti, con l’assist servitogli da Oriana Marzoli che ha ballato sulle note de Las Divinas – nota canzone de Il mondo di Patty – ha rivelato la partecipazione ai provini del GF Vip di Brenda Asnicar.

La dichiarazione di Alfonso Signorini sarebbe relativa alla stagione in corso tanto che il conduttore non avrebbe escluso la possibilità di far vedere in futuro il contenuto del provino di Brenda Asnicar. L’attrice, oltre che cantante e ballerina – nota per il suo personaggio di Antonella ne Il mondo di Patty – non a caso si sarebbe trasferita in Italia da diverso tempo come testimoniato da alcuni contenuti social in compagnia di Tommaso Zorzi.

Brenda Asnicar al GF Vip: possibile l’ingresso nel cast per la prossima edizione

Chiaramente, se più indizi fanno una prova sembra non esserci motivo di dubitare delle dichiarazioni di Alfonso Signorini in merito alla possibilità che Brenda Asnicar partecipasse al GF Vip. Sul perché poi la cosa non sia andata in porto non sono arrivate menzioni; è probabile che sia mancata una convergenza tra impegni professionali e tempistiche del programma. L’edizione 2023 del reality è stata infatti la più longeva di sempre, sfiorando i 6 mesi di permanenza nella Casa per i vipponi protagonisti.

L’eventuale ingresso al GF Vip di Brenda Asnicar era comunque una voce circolata ancor prima delle dichiarazioni di Alfonso Signorini. Tanta fu l’insistenza in merito che la stessa attrice si vide costretta ad intervenire con un tweet di smentita che però non sembra aver arrestato le convinzione di alcuni fan della trasmissione. In ogni caso, l’edizione attuale del GF Vip si è ormai conclusa ma non è da escludere che per la prossima ci sia un posto già riservato per la star de Il mondo di Patty, Brenda Asnicar.











