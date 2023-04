GF Vip, cambia la “location” per la prossima edizione/ I rumors sul nuovo regolamento

GF Vip 8, Alfonso Signorini conferma l’inizio a settembre e “cambia” casa

Neanche il tempo di spegnere le luci negli studi del GF Vip che già parte il toto-indiscrezioni su quella che sarà la prossima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. D’altronde proprio quest’ultimo – per il quarto anno consecutivo al timone del programma – prima di congedare i telespettatori ci ha tenuto a confermare la messa in onda della prossima stagione del GF Vip prevista per settembre 2023.

Oltre ai proclami di Alfonso Signorini dopo la finale del GF Vip nella giornata odierna sono circolate ulteriori indiscrezioni rispetto a quella che sarà la prossima edizione del reality. Nello specifico, una curiosità sembra riguardare la location degli studi televisivi, con la Casa che invece non risulta interessata da particolari variazioni. Ebbene, il conduttore e i suoi ospiti potrebbero raccontare le dinamiche del GF Vip da ben più lontano rispetto alla collocazione attuale.

Nuova edizione GF Vip, possibile “pugno duro” anche per il prossimo cast di vipponi

Stando a quanto riportato dal portale DavideMaggio – che cita Il Messaggero – gli studi televisivi del GF Vip per la prossima stagione dovrebbero traslocare. In sostanza, una nuova dimora per Alfonso Signorini che disterebbe circa 8 km dall’attuale con un allontanamento discreto anche dalla Casa con dentro gli ipotetici nuovi vipponi. La scelta sarebbe ricaduta sugli studi Voxson ma non è ancora chiaro come cambierà la dinamica vista la discreta distanza dalla porta rossa. E’ lecito credere che ci vorrà semplicemente più tempo prima che ogni eliminato raggiunga lo studio.

Essendosi appena concluso, il GF Vip che sarà è ancora un grande dubbio seppur con la certezza della sua presenza nel palinsesto televisivo anche per la prossima stagione. Tra i rumors e le voci che si rincorrono già da prima della finale però è da segnalare un possibile cambio di rotta rispetto al regolamento, sulla falsariga di ciò che è stato applicato nelle ultime settimane. Infatti, la cosiddetta “linea dura” nei confronti dei vipponi potrebbe essere una conditio sine qua non anche per la prossima annata. A rigor di logica, è difficile credere che vigerà una linea morbida viste le derive dell’edizione del GF Vip appena conclusa.











