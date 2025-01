Thierry Breton, ex commissario europeo che ha promosso il Digital Service Act (DSA), ha parlato della possibilità di dover annullare le elezioni in Germania. L’avvertimento si inserisce nella crescente preoccupazione per l’attivismo mostrato da Elon Musk nella politica europea, in particolare quella tedesca.

Ai microfoni di RMC, ha spiegato che le leggi in vigore dovrebbero essere abbastanza forti da fungere da deterrente contro la disinformazione online, ma se il magnate – patron di X, Tesla e Space X – dovesse violarle, allora in Germania si potrebbe fare come in Romania, dove le elezioni presidenziali sono state annullate per presunte interferenze.

Se da un lato, riconosce che “la libertà di parola è un elemento fondamentale in Europa” e che Musk parla da cittadino e imprenditore, non essendo membro dell’amministrazione Trump, d’altro canto deve rispettare le leggi europee, altrimenti ci saranno multe e, laddove necessario, si potrebbe arrivare anche a un divieto. Il riferimento è anche all’intervista ad Alice Weidel, leader dell’AfD, partito di estrema destra che il miliardario americano sostiene da diversi mesi.

L’AVVERTIMENTO DI BRETON ALLA GERMANIA

“Fondamentalmente, ha il diritto di pensare e dire ciò che vuole, anche se lo fa in modo scioccante. D’altra parte, ciò che fa sulle reti, anche se gli appartengono, dal momento in cui opera in Europa, viene regolamentato. La legge c’è e la Commissione europea, che è il custode di queste leggi, deve farle rispettare“, ha dichiarato Thierry Breton.

Riguardo l’intervista, ha chiarito che, visto che viene trasmesso in Europa tramite una piattaforma regolamentata, allora deve rispettare le regole europee. “Sono sicuro che adotteremo tutte le misure necessarie per garantire che sia conforme alla legge. Se non lo fa, sono previste multe e c’è anche la possibilità di un divieto“, ha aggiunto l’ex commissario, che invita ad attendere e ad avere pazienza.

“Applichiamo le nostre leggi in Europa quando rischiano di essere aggirate e, se non le applichiamo, possono portare a interferenze. Lo abbiamo fatto in Romania e dovremo farlo, se necessario, anche in Germania“.

SCONTRO SOCIAL TRA BRETON E MUSK

Thierry Breton ha attaccato a brutto muso tramite i social Elon Musk, dopo che lo aveva attaccato: “La stupefacente assurdità di Thierry Breton come tiranno d’Europa“.

Breton non si è fatto di certo pregare e ha ovviamente replicato in modo piccato: “Tiranno d’Europa? Wow! Ma no Elon Musk. L’UE non ha alcun meccanismo per annullare qualsiasi elezione in qualsiasi parte dell’UE“.