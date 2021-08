Brianne Davis “Io dipendente dal sess*”/ Attrice Lucifer choc “Addio ad amici maschi”

C’è un lato di Brianne Davis di cui non tutti erano a conoscenza. L’attrice nota per il suo ruolo di Detective Dancer nella serie “Lucifer”, di recente ha scritto un libro dal titolo “Secret Life of a Hollywood Sex & Love Addict” in cui per la prima volta ha parlato della sua dipendenza dal sess* e del percorso di guarigione. La Davis si è aperta sull’argomento svelando una serie di dettagli inediti sulla sua vita privata ed ha rivelato di essere stata costretta a dire addio a tutti i suoi amici maschi al fine di poter gestire nel migliore dei modi la sua dipendenza trasformatasi in una vera e propria ossessione.

Martina Nasoni delusa da Irama/ “Dopo il Grande Fratello è sparito, ora sogno Amici…”

Una dipendenza che per Brianne era diventata ormai ingestibile al punto tale che, come raccontato dalla stessa in un episodio del podcast di Jessica Hall, Flashbacks, non poteva più neppure entrare in un ristorante senza “cercare di portarsi a letto i camerieri”. L’attrice si è così resa protagonista di una serie di confessioni: “Ero una traditrice seriale, avrei avuto una relazione con chiunque, con ogni persona che credevo di amare”, ha svelato.

Salmo vs Fedez "mi stai sul cazz*!"/ "Ecco perché non ho aderito alle tue iniziative"

BRIANNE DAVIS E LA DIPENDENZA DAL SESSO: QUANDO NE È USCITA

Parlando della sua “ossessione” Brianne Davis si è guardata dentro ammettendo: “Ero innamorata dell’innamoramento, quella sensazione delle farfalle nello stomaco, quel primo bacio, il primo tocco, quello sballo, il miglior sballo del mondo…”. Ogni volta però, dopo un anno e mezzo al massimo tutto era destinato poi a sparire. Ed in quel momento, ha proseguito l’attrice, “inizi a dover affrontare la realtà e non mi piaceva”.

Nel suo libro autobiografico, come spiega Movieplayer.it, Davis rivela anche un altro inquietante aneddoto che le è capitato: in una circostanza, infatti, fu scambiata per una prostituta in un hotel a causa del suo comportamento. In un’altra circostanza, invece, fu sul punto di fare sesso a tre con una celebrità molto nota ma all’improvviso si rese conto di dover necessariamente riprendere in mano la sua vita prima di cadere in un vortice senza fine. Solo dopo aver ottenuto la sua moneta d’oro che segna 10 anni di “astensione”, Brianne ha deciso di essere pronta a parlarne in modo aperto e a far conoscere pubblicamente i suoi fantasmi.

Orietta Berti/ “Mia mamma femminista, io ho sempre voluto una famiglia: con Osvaldo…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA