“Briatore paga e non va in reparto Covid”/ L’Espresso: “Dipendenti temono contagio”

Flavio Briatore finisce in ospedale per il Covid-19 e sui social scoppia la bufera. Le note prese di posizione dell’imprenditore hanno spinto in molti ad attaccarlo in un momento nel quale, invece, bisognerebbe semplicemente augurargli una pronta guarigione. Al netto delle idee che ognuno può avere sulla pandemia, il rispetto per il prossimo non deve venir meno. Ma Briatore deve fare anche i conti con le polemiche che sta suscitando la pesante accusa lanciata da L’Espresso, secondo cui avrebbe pagato per non essere ricoverato nel reparto Covid. Il settimanale, che ha lanciato la notizia della positività dell’imprenditore e del suo ricovero al San Raffaele di Milano, lo accusa di aver ottenuto un trattamento di favore. «Briatore ha il Covid-19, ma a differenza dei comuni mortali lui nel reparto dei contagiati dal Coronavirus non ci mette piede», scrivono Vittorio Malagutti e Mauro Munafò. Arrivato lunedì sera, Briatore è stato sottoposto a tampone e tac. Poi sono cominciate quele che L’Espresso definisce «stranezze».

BRIATORE E IL RICOVERO NEL “REPARTO SOLVENTI”

Flavio Briatore avrebbe chiesto e ottenuto di essere ricoverato nel “reparto solventi”, le stanze riservate ai degenti che pagano per ricevere un trattamento migliore rispetto agli standard, cioè stanza singola o doppia, più privacy e pasti migliori. Ma questo reparto, spiega L’Espresso, non è attrezzato per ospitare pazienti positivi al coronavirus. Per loro il San Raffaele ha predisposto una dependance staccata, Villa Turro, che è isolata e garantisce la sicurezza degli operatori sanitari, oltre che il rispetto delle normative anti-contagio. Il settimanale riferisce che l’arrivo di Flavio Briatore stia alimentando polemiche all’interno della struttura. L’Espresso riferisce di «molti dipendenti preoccupati per i pericoli che un positivo in un’area non adeguatamente attrezzata potrebbe causare a chi lavora nell’ospedale e a tutti coloro che vi sono ricoverati per malattie diverse». Anche di questo dovrà occuparsi il primario e virologo Alberto Zangrillo, medico e amico di Flavio Briatore.



