Brick Mansions/ Video, su Italia 1 il film con Paul Walker (oggi, 1 marzo 2021)

Brick Mansions va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, lunedì 1 marzo, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola prodotta è girata nel 2014 grazie ad una coproduzione internazionale che è interessato Francia, Canada e Stati Uniti d’America con diverse case cinematografiche impegnate e con la distribuzione gestita in Italia dalla Eagle Pictures. La pellicola è stata diretta dalla regia Camille Delamarre,

Il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Luc Besson e Robert Mark Kamen, il montaggio è stato realizzato da Carlo Rizzo in collaborazione con Arthur Tarnowski mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Marc Bell e Trevor Morris. Nel cast sono presenti grandi attori tra cui Paul Walker, David Belle, RZA, Catalina Denis, Carlo Rota e Abdul Ayoola.

Brick Mansions, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Brick Mansions. Siamo nell’anno 2018 negli Stati Uniti d’America, in particolare nella città di Detroit. Una città da sempre molto ricca e conosciuta per le sue tante Industrie e per un elevato tasso di criminalità. La situazione nelle ultime settimane è andata complicandosi, in virtù di un crescente tasso di criminalità che sta inducendo le forze dell’ordine ad arretrare in precisi quartieri. In particolare esiste un quartiere all’interno della città dove praticamente è impossibile far rispettare la legge. Dopo un’importante riunione alla quale partecipano il sindaco della città di Detroit e il capo della polizia, si capisce che l’unica soluzione possibile per consentire ai cittadini di poter vivere tranquilli è quella di isolare quel quartiere con delle soluzioni drastiche.

La soluzione che viene suggerita dagli esperti di criminologia che offrono la loro consulenza alle forze dell’ordine è quella di erigere delle mura che isolano completamente quel quartiere dal resto della città. Una decisione per certi versi impensabile che permette di avere dei benefici per quanti abitano al di fuori di quel quartiere. Il riscontro non è quello sperato per la situazione all’interno del quartiere dove la criminalità ha sempre più il controllo della situazione e si stanno organizzando delle offensive molto pericolose per far valere il proprio potere.

Grazie ad alcune spie, le forze dell’ordine riescono a scoprire che i malavitosi stanno realizzando un ordigno di portata rilevante che potrebbe esplodere da qualsiasi momento facendo disintegrare l’intera città. La situazione è dunque nuovamente complicata e delicata per cui le forze dell’ordine decidono di inviare all’interno di quel quartiere un uomo sotto copertura che potesse occuparsi dell’ordigno disinnescandolo. La missione viene affidata a un esperto pronto a mettere a repentaglio la propria vita pur di salvare la città.

Video, il trailer del film Brick Mansions





