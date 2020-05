Brigida Cacciatore ha sposato Luca Pitteri/ L’allieva e l’ex prof di Amici all’altare

Pubblicità

Brigida Cacciatori ha sposato Luca Pitteri, l’ex professore di Amici e l’allieva sono convolati a nozze ormai da un po’. La ragazza era stata protagonista della quinta edizione del talent show di Maria De Filippi, mentre l’insegnate era stato protagonista dalla prima edizione diventando insieme a Garrison tra i più amati del pubblico. Il rapporto è nato proprio dietro le quinte della trasmissione di Canale 5, fino a che tutto si è trasformato in una storia d’amore. Tutto è stato tenuto però per tanto tempo nascosto, basti pensare che hanno già un figlio di sette anni che si chiama Gioele. Sicuramente la scelta dei due è stata quella di evitare che si potessero fare delle chiacchiere sulla loro relazione e sicuramente è una decisione comprensibile considerando le polemiche che spesso travolgono i protagonisti del mondo dello spettacolo.

Brigida Cacciatore ha sposato Luca Pitteri, cosa fanno oggi i due?

Cosa fanno Brigida Cacciatore e Luca Pitteri che dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi si sono sposati? La ragazza sembrava un astro nascente della musica italiana, per poi arenarsi e sparire un po’ dalla circolazione. Di recente però è tornata in televisione per partecipare al programma di J-Ax e Michelle Hunziker, All Togheter Now. Lo stesso Luca Pitteri aveva parlato di lei come di una delle cantanti più complete in circolazione. Oggi pare che quest’ultimo si goda la famiglia e non sappiamo bene come si comporti sul lavoro, visto che ha deciso di accantonare al momento la partecipazione a programmi televisivi. Sicuramente il suo talento lo metterà in pratica, portando avanti giorno dopo giorno la sua passione e cioè la musica.



