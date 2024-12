Una breve parentesi nel mondo della tv e con alcune esperienze dedicate al mondo della recitazione per il piccolo e grande schermo. Brigitta Boccoli deve i suoi esordi nel mondo dello spettacolo al ruolo di showgirl ma molti ricorderanno anche l’esperienza come cantante addirittura sul palco del Festival di Sanremo con la sorella, Benedicta, sulle note di una canzone scritta da Jovanotti: ‘Stella’. Da circa vent’anni è la moglie di Stefano Orfei e galeotta per la nascita del loro amore fu proprio una trasmissione televisiva, ‘Reality Circus’.

“Avevo un grosso pregiudizio sul circo, non ci ero mai stata… Invece ho avuto un colpo di fulmine, appena l’ho visto ho sentito una sensualità così forte, grintosa; mi è piaciuto subito”. Parlava così Brigitta Boccoli – moglie di Stefano Orfei – in un’intervista del passato dedicata proprio al primo incontro con il circense. L’ex showgirl ha avuto modo anche di conoscere l’iconica mamma del consorte, Moira Orfei: “E’ stata una gioia conoscerla, avevo anche una sorta di timore per il personaggio che era…”. Stefano Orfei e sua moglie Brigitta Boccoli, dal 2006, viaggiano felici all’insegna dell’amore anche grazie alla nascita dei due splendidi figli, Manfredi e Brando.