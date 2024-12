Moira Orfei e Walter Nones: un amore lungo 50 anni

Moira Orfei e Walter Nones hanno scritto la storia del circo italiano dedicando tutti i loro anni alla vita circense. Moira Orfei e Walter Nones si sono conosciuti in Kuwait nel 1959 e, dopo due anni, si sono sposati restando insieme per più di 50 anni. Un amore vissuto anche sotto le luci dei riflettori con Moira Orfei che, nel corso degli anni, era diventata anche un personaggio televisivo. Dal loro amore sono nati i figli Stefano e Lara che sono cresciuti in un circo ereditando anche la passione per quella vita.

Stefano Nones Orfei, in particolare, è diventato un domatore di tigri rischiando per due volte la vita, l’ultima nel 2009 quando a salvargli la vita fu il padre Walter che intervenne con un tubo di gomma per allontanare le tigri da lui. Moira Orfei è morta il 15 novembre 2015 mentre Il marito Walter Nones è morto il 26 settembre 2016 nella sua casa di San Donà di Piave all’età di 82 anni.

Stefano Nones Orfei e il ricordo di mamma Moira Orfei

Stefano Nones Orfei sta continuando a portare avanti la tradizione circense della sua famiglia con il ricordo di mamma Moira e papà Walter nel cuore. Perdere i genitori è stato davvero doloroso per Stefano che, dopo la morte di mamma Moira, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Barbara D’Urso all’interno del programma Pomeriggio 5, ha svelato anche un dettaglio del rapporto tra i genitori.

Stefano Nones, infatti, ha raccontato che, il giorno prima che morisse, Moira Orfei aveva chiesto al marito Walter di dormire con lei. “Una cosa strana – aveva detto il figlio – perché di norma loro dormivano separati. A un certo punto ha smesso di respirare. Era serena, questo per me è importante”.

