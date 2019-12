Brigitta Boccoli/ “Dopo Brando sogno il terzo figlio, ma Stefano Orfei…”

Dopo il primogenito Manfredi, a luglio Brigitta Boccoli e Stefano Orfei sono diventati genitori bis e questo è il primo Natale in 4. “Sono strafelice, quando desideri così tanto un figlio come lo desideravo io, non ti sembra vero”, svela la 47enne intervistata tra le pagine di Diva e Donna. “Non ci sono riuscita per molto tempo. Ho fatto la fecondazione assistita e sono stata fortunata”, aggiunge. Poi parla del secondogenito: “Brando è così buono che vorrei farne un altro: mi piacerebbe una bambina per completare l’esperienza. Mio marito? Ride e non mi prende sul serio”. Il primo figlio ha fatto fatica ad accettare la new entry: “Manfredi non lo voleva un fratellino, ora gli dà anche da magiare, è carino e affettuoso”. Il piccolo Brando è arrivato quando le speranze di allargare la famiglia si erano ridotte al minimo e questo rende il loro Natale, il primo in quattro, ancora più speciale.

Brigitta Boccoli: “Dopo Brando sogno il terzo figlio”

“Sono strafelice, quando desideri così tanto un figlio come lo desideravo io, non ti sembra vero. Avevo paura che succedesse qualcosa, pensavo di non poter essere così fortunata, non ci sono riuscita per tanto tempo… Quando me lo hanno messo addosso la prima volta è stata un’emozione fortissima”, ha raccontato Brigitta Boccoli intervistata da Diva e Donna. L’attrice ha anche confidato che il battesimo del piccolo si svolgerà in primavera. Il desiderio, dopo la seconda gioia corre veloce verso il terzo figlio: “Brando sorride sempre e piange raramente. E’ così buono che ti fa venire voglia di farne un altro. Io lo farei, e poi mi piacerebbe una femmina per completare l’esperienza”. Poi aggiunge: “Cosa dice Stefano al riguardo? Ride. Anche perché lui ha già una figlia precedente a Manfredi. Non mi prende sul serio”. In ultimo, la Boccoli racconta la scelta del nome: “Era già nella lista con Manfredi. Mi piacciono nomi un po’ particolari. Per la verità il mio preferito è Leone, ma Leone poi non mi sembrava adatto…”.

