Brigitta Boccoli è mamma/ Nato il secondo figlio: “Sei arrivato amore mio!”

«Sei arrivato amore mio!»: così Brigitta Boccoli su Instagram annuncia la nascita del suo secondo figlio. L’attrice e showgirl italiana ieri, giovedì 18 luglio 2019, ha dato alla luce il bimbo nato dall’amore con Stefano Orfei: una grande gioia per l’intera famiglia, con il volto di Olè che ha condiviso negli ultimi mesi tutti gli step della gravidanza, ammettendo a più riprese di non vedere l’ora di conoscere il piccolo. Un secondo figlio voluto fortemente dalla coppia: dopo Manfredi, la Boccoli ha esternato anche pubblicamente il suo desiderio di volere un altro bimbo e quel sogno di è ora avverato. «Non vedo l’ora di conoscerlo» scriveva l’attrice qualche giorno fa sempre sui social network, ieri è arrivato il lieto evento: benvenuto al nuovo membro della famiglia Orfei!

BRIGITTA BOCCOLI MAMMA PER LA SECONDA VOLTA

«Non basta solo volerlo ma non bisogna mollare, se uno vuole un figlio ci deve provare in tutti i modi e non deve perdere tempo», così Brigitta Boccoli in un’intervista di due mesi fa ai microfoni di Storie Italiane, con l’attrice che aveva parlato della sua gravidanza – giunta al settimo mese – e degli sforzi fatti per poter mettere al mondo un secondo figlio. Ai microfoni di Di Più la 47enne aveva spiegato di aver fatto ricorso alla fecondazione assistita: assistita dal marito – conosciuto nel corso del programma televisivo Reality Circus – la showgirl romana ha sottolineato che anche il compagno «ha dovuto impegnarsi e lo ha fatto con serenità. A me sono stati espiantati gli ovuli e lui ha dato i suoi spermatozoi». Centinaia i messaggi di auguri da parte di amici e fan: tra questi spunta anche quello di Simona Ventura, che ha stretto grande amicizia con il figlio di Moira Orfei nel corso dell’Isola dei Famosi.





