Brigitte Nielsen compie 60 anni: “Il matrimonio con Stallone fu un errore”/ Il successo in Italia

Brigitte Nielsen, dalla breve liaison con Arnold Schwarzenegger al matrimonio con Sylvester Stallone

Star del cinema, amato volto televisivo e conduttrice di successo; compie oggi 60 anni una delle donne più iconiche del mondo dello spettacolo a 360° gradi: Brigitte Nielsen. Nata in una piccola località nelle vicinanze di Copenaghen, dà avvio alla sua straordinaria carriera iniziando da modella negli anni settanta. La sua bellezza magnetica colpisce uno dei maggiori registi italiani: Dino De Laurentiis, che dopo averla vista su una rivista decide di offrirle la parte per “Yado”, un film fantasy diretto da Richard Fleischer.

Proprio sul set di “Yado” Brigitte Nielsen conosce Arnold Schwarzenegger con il quale inizia ad una breve relazione. La liaison non dura a lungo, almeno fin quando – come racconta il Corriere della Sera – l’attrice non incontra Sylvester Stallone. Dopo una breve frequentazione i due decidono di sposarsi nel 1985 ma il vincolo nuziale durerà piuttosto poco. Dopo poco meno di due anni i due attori decideranno di divorziare: “Non ci saremmo mai dovuti sposare… Molto meglio se fossimo rimasti insieme solo per un flirt…“. Parlava così a Gente – come racconta il quotidiano – Brigitte Nielsen in riferimento al matrimonio naufragato con Sylvester Stallone.

Brigitte Nielsen, il successo in Italia al fianco di Pippo Baudo e la maternità a 54 anni

Proprio negli anni successivi al matrimonio naufragato con Sylvester Stallone, inizia l’esperienza italiana sul piccolo schermo di Brigitte Nielsen. La prima opportunità risale al 1987 al fianco di Pippo Baudo e Lorella Cuccarini per il programma “Festival”. Nel 1992 è invece la volta del Festival di Sanremo – sempre con Pippo Baudo – e nel ’99 invece partecipa come inviata allo storico programma “La sai l’ultima?”. Non molti sanno che Brigitte Nielsen – come racconta il Corriere della Sera – ha tentato di avere successo anche nel panorama musicale. Il primo album: “Every Body Tells a Story” nasce nel 1987 mentre il lavoro più recente è il singolo “Misery” prodotto nel 2012.

Per non farsi mancare nulla, Brigitte Nielsen ha impreziosito la sua carriera anche con diverse partecipazioni nei reality. Nel 2003 ha sperimentato la versione vip del Grande Fratello danese mentre in Italia ha preso parte a La Talpa nel 2004. Ha ripetuto l’esperienza in questa tipologia di format soprattutto all’estero come dimostrato da Ballando con le stelle – nella sua versione tedesca – nel 2010. Per quanto concerne la vita sentimentale di Brigitte Nielsen, già accennata in precedenza, l’attrice si è sposata ben 5 volte. L’ultimo matrimonio risale al 2006 con Mattia Dess e con il quale – all’età di 54 anni – ha vissuto il sogno di diventare madre per la quinta volta.











