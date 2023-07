Uomini e donne, Roberta Di Padua compie gli anni/ Spunta il dolce messaggio d’auguri del figlio

Uomini e donne, Roberta Di Padua compie gli anni: il messaggio del figlio Alex é social

Nella metà del mese di luglio 2023 corrente, Roberta Di Padua compie gli anni, mentre

sale l’attesa per il ritorno sulle reti Mediaset del programma che l’ha resa protagonista, ossia Uomini e donne. Da anni, infatti, la Di Padua copre il ruolo di dama alla ricerca dell’amore in TV, al popolare dating show di Maria De Filippi che l’ha resa celebre dinanzi all’occhio pubblico televisivo e, intanto, mentre si attendono novità sulla conferma o esclusione della diretta interessata al trono over Roberta Di Padua si lascia andare ad una giornata di festeggiamenti. Questo, per il compleanno della dama, ricorso in questi giorni all’insegna delle vibes estive.

Roberta Di Padua 'pazza' di un fidanzato di Temptation Island 2023: "Tanta roba"/ È polemica, lei sbotta!

Riattivatasi tra le Instagram stories, non a caso, la festeggiata dama popolare di Uomini e donne ha condiviso dei messaggi di auguri di buon compleanno ricevuti da parte degli internauti attivi nel web. Tra questi, oltre il fedele fandom, per la festeggiata si é mobilitato anche il figlio che la Di Padua ha avuto da una relazione precedente.

Roberta Di Padua e Andrea Foriglio: flirt dopo Uomini e Donne?/ Spunta la segnalazione...

Roberta Di Padua e i rapporti con l’ex compagno, oltre Uomini e donne

“Cara mammina, dirti grazie non è abbastanza per esprimere tutta la gratitudine che sento per te, per ciò che fai ogni giorno!! Tanti auguri di buon compleanno “, scrive alla mamma festeggiata, il piccolo Alex, attraverso il profilo del papà ed ex storico con cui la dama ha raggiunto in passato l’upgrade della maternità.

Una storia che la forse sí o forse no riconfermata dama di Uomini e donne condivide via social, con tanto di tag del profilo dell’ex e padre del bambino. Segno, evidentemente, che tra gli ex compagni di vita vi siano rapporti pacifici, anche per il bene del piccolo. Roberta Di Padua ha avuto Alex con Giuseppe D’Aguanno, fratello dell’ex tronista di Uomini e Donne Federico D’Aguanno. Dalla relazione con Giuseppe é venuto alla luce nel 2013. E, intanto, la mamma, a quanto pare rimasta single anche quest’estate 2023, potrebbe fare rientro al programma in onda in chiaro tv e in streaming sul sito Mediaset infinity, Uomini e donne, in partenza a settembre 2023, per riattivarsi alla ricerca dell’amore.

Roberta Di Padua: "Io le persone le fiuto da lontano..."/ La bordata a Nicole Santinelli

Nel frattempo, intanto, Soleil Sorge fa rumore online per la notizia di gossip che la vedrebbe come una papabile sostituta di Sophie Codegoni, a…











© RIPRODUZIONE RISERVATA