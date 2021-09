Britney Separs torna libera?/ Il padre Jamie chiede la fine della tutela legale

Britney Spears tornerà ad essere finalmente libera di decidere della propria vita? La battaglia legale tra il padre Jamie e la popstar americana potrebbe presto concludersi. Dopo una lunga battaglia legale, Jamie Spears ha chiesto la fine della tutela legale della figlia Britney. «Sono qui per liberarmi di mio padre… sono sempre stata estremamente spaventata da lui. Volevano convincermi che fossi pazza…ma non lo sono», aveva detto in una delle ultime udienze la popstar americana che, collegandosi con la Corte.

Il momento di Britney Spears di tornare ad essere libera, pare, sia finalmente arrivato. Come riporta Vanity Fair, Jamie Spears ha chiesto al giudice Brenda Penny di mettere fine alla tutela legale della figlia. «Come il signor Spears ha ripetuto più e più volte, tutto quel che vuole è che sua figlia stia bene. Se la signorina Spears crede che terminare la propria conservatorship sia giusto e se crede di poter gestire da sé la propria vita, allora suo padre ritiene opportuno accordarle questa possibilità», ha spiegato Vivian Thoreen, avvocato di Jamie Spears.

Le parole dei legali di Britney Spears: “La nostra indagine non si ferma qui”

La scelta di Jamie Spears di chiedere la fine della tutela legale di Britney è stata accolta positivamente dai legali della popstar i quali, tuttavia, non hanno alcuna intenzione di fermarsi. L’avvocato Matthew Rosengart, come fa sapere Vanity Fair, ha annunciato che le indagini per scoprire la verità sulla gestione economica di Jamie Spears continueranno.

“Se il signor Spears ritiene che questo basti ad evitargli una deposizione giurata, a risparmiargli di dover rispondere a domande sulla sua scorrettezza mentre è sotto giuramento, si sbaglia. La nostra indagine per portare alla luce la sua cattiva gestione finanziaria ed altre malefatte non si ferma qui“, ha spiegato l’avvocato della popstar.

