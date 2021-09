Britney Spears contro il padre Jamie/ Il legale: “Deve dimettersi, basta estorsioni”

Nuovo capitolo della lotta legale tra Britney Spears e il padre Jamie. La popstar americana torna a puntare il dito contro il genitore attraverso le parole del suo avvocato. Dopo la notizia della decisione del padre di rinunciare al suo ruolo di tutore, non ci sarebbero ulteriori novità al punto che il leage della Spears, Matthew Rosengart avrebbe nuovamente rivolto un appello all’uomo affinchè si dimetta ufficialmente.

Eccezzziunale veramente - Capitolo secondo... me/ Su Rai 3 il film con Abatantuono

Come riporta Deadline, l’avvocato Matthew Rosengart ha depositato una dichiarazione con cui ha chiesto al signor Jamie Spears di dimettersi. “Indipendentemente dal passato, il signor Spears e il suo avvocato sono ora avvisati: lo status quo non è più tollerabile e Britney Spears non sarà vittima di estorsione“.

After 3, quando esce in Italia?/ Dove e come vederlo in streaming, ma al cinema…

Britney Spears, il suo legale contro il padre: “Deve dimmetersi se ama sua figlia”

La battaglia legale tra Britney Spears e il padre Jamie, dunque, procede a rilento. Con la dichiarazione depositata ufficialmente, come fa sapere Deadline, l’avvocato Rosengart spera di convincere il padre della popstar a rinunciare ufficialmente al ruolo di tutore.

“Il palese tentativo del signor Spears di barattare la sospensione e la rimozione in cambio di circa 2 milioni di dollari di pagamenti, oltre ai milioni già raccolti dal patrimonio della signora Spears dal signor Spears e dai suoi soci, è destinato a fallire. L’unica azione onorevole, decente e umana che il signor Spears può scegliere di fare è dimettersi ora, fornire tutte le informazioni necessarie per valutare la sua contabilità e, se le questioni non possono essere risolte consensualmente, cercare di difendere la sua contabilità“, riporta Fanpage.

Guenda Goria e Mirko Gancitano/ Lui: "La voglio sposare, sarò io a chiederglielo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA