Britney Spears, a rischio il libro The Woman in me/ C’entrano gli ex fidanzati, Justin Timberlake e…

Britney Spears prossima al rilascio di The Woman in me: lo spoiler infuocato su Justin Timberlake e Colin Farrell

Atteso al rilascio fissato per il prossimo ottobre 2023 il libro memoir di Britney Spears, The Woman in me, a quanto pare sarebbe finito a rischio cancellazione per via di Colin Farrell e Justin Timberlake. Stando a quanto ripreso da The Sun, i legali degli ex fidanzati della neo scrittrice e reginetta del Pop Britney Spears avrebbero in qualche modo minacciato la procrastinazione del rilascio dell’opera, un libro di memorie titolato “La donna in me” e il cui rilascio già segna il titolo di Best Sellers per l’artista tra le Biografie di personaggi famosi e vip su Amazon, per le vendite computate coi soli pre-orders.

Il ritardo di almeno quattro mesi rispetto al rilascio tanto atteso dal fandom della popstar americana sarebbe dovuto alla volontà dei legali dei summenzionati ex della popstar di un controllo rispetto ad alcuni particolari intimi riportati per iscritto dalla Spears, relativamente alla vita privata e al passato vissuti con l’attore irlandese Colin Farrell e il collega cantautore e performer statunitense come lei, Justin Timberlake. Se la lovestory tra gli eterni Justney é nata, si é evoluta ed é finita sotto l’occhio pubblico, quella tra la cantautrice e l’attore invece non é stata ufficializzata, in particolare da parte dell’attore.

Britney Spears: il libro memoir e i particolari sulla famiglia

Stando a quanto emerge rispetto all’indiscrezione ripresa dal Sun, inoltre, dopo una lunga discussione le parti del triangolo coinvolto nella release del libro sarebbero giunte a un accordo dando così il via alla stampa dell’opera. Questo, dopo che Britney Spears potrebbe essersi imbattuta nella minaccia di una denuncia da parte dei legali degli assistiti ex vip della cantante, che sarebbe insorta qualora lei avesse reso di dominio pubblico alcuni particolari sui volti noti maschili. Ma, intanto, le fonti di Daily Mail e Page SIX bollano come fake l’indiscrezione.

E, inoltre, come riferito nel post delle fonti avverse a The Sun di BreatheHeavy.com, si apprende che Britney Spears abbia scelto di sua spontanea volontà di non riprendere per iscritto – in The Woman in me -alcuni retroscena amari relativi ai difficili rapporti familiari, con particolari riferimenti alla tutela legale. La conservatorship- che ha tenuta Britney vincolata al volere dei tutori, perché giudicata dalla legge americana incapace di agire. Lo scorso novembre 2021 una sentenza emessa dal giudice Brenda Penny, dalla Superior Court di Los Angeles, ha segnato la cessazione della tutela legale, che ai danni della cantante durava dal 2008.

