Britney Spears, alle nozze assente la famiglia/ Mamma Lynne non invitata “Sono così felice per te! Ti amo”

Britney Spears convola a nozze: grandi assenti all’evento i familiari

Britney Spears è ufficialmente una donna libera, in seguito alla sentenza che lo scorso novembre 2021 l’ha liberata dalla conservatorship, l’istituto giuridico che la vincolava ai tutori legali tra cui il padre Jamie Spears, ai quali spettavano le decisioni in merito agli aspetti personali e all’amministrazione del patrimonio della popstar. La “Santa di Las Vegas”, non a caso, ha potuto convolare finalmente a nozze con Sam Asghari lo scorso 10 giugno, per poi celebrare il matrimonio in un ricevimento per pochi invitati nella sua residenza situata a Thousand Oaks, in California. Tra i presenti Paris Hilton e Madonna, grandi assenti invece i genitori e i figli di Britney Spears.

In molti si chiedono come mai la Santa del pop non abbia celebrato il giorno più importante della sua vita con i familiari (assenti all’evento) e intanto a pronunciarsi in merito, è Lynne Spears, la madre di Britney Spears, che a quanto pare non sarebbe stata invitata dalla reginetta del pop al matrimonio.

Di recente Lynne ha appoggiato il Free Britney movement, ovvero il movimento social avviato dai fan della cantante per chiedere a gran voce che Britney Spears fosse liberata dalla tutela che la giudicava incapace di agire in nome e per conto di se stessa dal 2008, in seguito al gesto choc nel 2007, quando sotto il peso di un matrimonio con Kevin Federline rivelatosi per lei fallimentare e l’eccessiva intrusione nella sua vita dei media, Britney Spears si rasava i capelli completamente a zero per poi dare il via ad una lunga fase di rehab.

Spunta il messaggio di Lynne Spears per Britney Spears

Eppure, nonostante il supporto “apparente” di Lynne, in una delle ultime udienze Britney ha definito alla giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penny, la sua conservatorship come “una tutela abusiva” della sua persona, esercitata con la complicità della sua famiglia (Lynne Spears non esclusa).

Ció nonostante, in rete Lynne Spears ha rilasciato un messaggio pubblico di congratulazioni, destinato alla figlia popstar, a margine delle immagini delle nozze diventate virali in rete: “Sei così felice e radiosa. Il tuo matrimonio è un “sogno”! E farlo a casa tua lo rende così speciale e sentimentale. Sono così felice per te! Ti amo“.

Che Britney e Lynne possano mai tornare a mostrarsi pubblicamente unite? Staremo a vedere.













