Britney Spears, cancellato account Instagram?/ Cos’è successo: panico tra i fan

Che fine ha fatto Britney Spears? La domanda corre via social dopo che è stata segnalata la scomparsa improvvisa dell’account Instagram della stella del pop. A segnalare la clamorosa novità è il sito di gossip Tmz, che ha notato come il profilo della cantante sia sparito senza lasciare alcuna traccia. Una vicenda giudicata a dir poco strana negli Stati Uniti, visto che Britney Spears ha usato i social media anche per parlare del suo dramma familiare, non solo per pubblicare foto sexy e col fidanzato Sam Asghari.

Al momento non è chiaro cosa sia successo, né sono trapelate indiscrezioni sui motivi che hanno portato alla scomparsa dell’account. Neppure il fidanzato di Britney Spears è intervenuto pubblicamente. Qualche settimana fa, Britney aveva segnalato il suo grande ritorno a Las Vegas, ma come turista invece che come performer, quindi nessuno dei suoi post recenti lasciava supporre una futura cancellazione.

“PAGINA DISPONIBILE”: MISTERO SOCIAL PER BRITNEY SPEARS

“Spiacenti, questa pagina non è disponibile. È possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la pagina sia stata rimossa. Torna su Instagram“, questo il messaggio che compare provando ad accedere all’account di Britney Spears. Tenendo delle vicissitudini che hanno caratterizzato gli ultimi anni della sua vita, si intuisce come questa novità non sia di poco conto. I social sono stati per la cantante il megafono con cui ha esposto apertamente i suoi problemi familiari, sono stati anche l’arma che ha usato contro chi l’ha ferita.

“Ho dato il massimo quando ho lavorato solo per essere letteralmente buttata via… Non ero altro che una marionetta per la mia famiglia, ma per il pubblico mi sono solo esibita sul palco e ho fatto quello che mi è stato detto di fare“, ha detto ad esempio in un’occasione. Il sito di gossip Tmz si è mosso contattando Instagram per un commento, ma finora non ha ricevuto alcuna risposta e la paura serpeggia tra i fan. Il mistero, dunque, si infittisce, ma l’auspicio è che per Britney Spears si tratti semplicemente di una pausa dai social.





